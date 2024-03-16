"Ушла эпоха советского театра": Шахназаров поделился воспоминаниями о Ширвиндте

По его словам, Ширвиндт был необыкновенным человеком во всех смыслах. Шахназаров вспомнил, как десятилетиями наблюдал работу артиста в театре, в кино, на эстраде. Усопшего он назвал выдающимся актёром и человеком, определявшим стиль советской эпохи.

"Он его осенял каким-то своим необыкновенным юмором, иронией и умом. Это действительно огромнейшая потеря не только для нашей культуры, но и для нашего общества, для нашей публики. Интонация Ширвиндта очень важна. У него была своя интонация, ни на что не похожая. Это была очень правильная интонация, очень верная. Он ушёл, и с ним ушла вся эпоха этого великого советского театра", — рассказал Шахназаров.