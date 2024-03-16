"Ушла эпоха советского театра": Шахназаров поделился воспоминаниями о Ширвиндте
Карен Шахназаров: С Ширвиндтом ушла вся эпоха великого советского театра
Смерть народного артиста РФ Александра Ширвиндта — это большая потеря. Об этом RT рассказал режиссёр, гендиректор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.
По его словам, Ширвиндт был необыкновенным человеком во всех смыслах. Шахназаров вспомнил, как десятилетиями наблюдал работу артиста в театре, в кино, на эстраде. Усопшего он назвал выдающимся актёром и человеком, определявшим стиль советской эпохи.
"Он его осенял каким-то своим необыкновенным юмором, иронией и умом. Это действительно огромнейшая потеря не только для нашей культуры, но и для нашего общества, для нашей публики. Интонация Ширвиндта очень важна. У него была своя интонация, ни на что не похожая. Это была очень правильная интонация, очень верная. Он ушёл, и с ним ушла вся эпоха этого великого советского театра", — рассказал Шахназаров.
Напомним, народный артист РСФСР, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт ушёл из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. Среди его ярких работ в кино "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "12 стульев", "Трое в лодке, не считая собаки", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ревизор" и многие другие. У актёра в последние годы были серьёзные проблемы с сердцем. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.
Агентство "Москва" / Зыков Кирилл