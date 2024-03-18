Регион

Уведомления отключены

Новости
ВЫБОРЫ - 2024
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Иван Ургант пришёл проститься с Ширвиндтом в Московский театр сатиры

18 марта, 12:03
Иван Ургант пришёл на церемонию прощания с актёром Александром Ширвиндтом. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Иван Ургант пришёл на церемонию прощания с актёром Александром Ширвиндтом. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Телеведущий Иван Ургант пришёл на церемонию прощания с актёром и режиссёром Александром Ширвиндтом, которая проходит в Театре сатиры в Москве. Life.ru делится кадрами с траурного мероприятия.

Иван Ургант пришёл на церемонию прощания с актёром Александром Ширвиндтом. Видео © Life.ru

Ургант подошёл к семье актёра, крепко пожал родственникам руку, а также обнял сына Александра Ширвиндта Михаила. Судя по кадрам, телеведущий что-то долго говорит семье, после чего отходит.

Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Ширвиндтом
Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Ширвиндтом

Напомним, актёр, режиссёр, сценарист и телеведущий Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет. С 2000 по 2021 год он занимал должность художественного руководителя Театра сатиры в Москве. Артист страдал от проблем с сердцем, которые могли привести к смерти. Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище в столице.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!