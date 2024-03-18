Иван Ургант пришёл проститься с Ширвиндтом в Московский театр сатиры
Иван Ургант пришёл на церемонию прощания с актёром Александром Ширвиндтом. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Телеведущий Иван Ургант пришёл на церемонию прощания с актёром и режиссёром Александром Ширвиндтом, которая проходит в Театре сатиры в Москве. Life.ru делится кадрами с траурного мероприятия.
Иван Ургант пришёл на церемонию прощания с актёром Александром Ширвиндтом. Видео © Life.ru
Ургант подошёл к семье актёра, крепко пожал родственникам руку, а также обнял сына Александра Ширвиндта Михаила. Судя по кадрам, телеведущий что-то долго говорит семье, после чего отходит.
Напомним, актёр, режиссёр, сценарист и телеведущий Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет. С 2000 по 2021 год он занимал должность художественного руководителя Театра сатиры в Москве. Артист страдал от проблем с сердцем, которые могли привести к смерти. Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище в столице.