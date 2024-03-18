Иван Ургант пришёл проститься с Ширвиндтом в Московский театр сатиры

Телеведущий Иван Ургант пришёл на церемонию прощания с актёром и режиссёром Александром Ширвиндтом, которая проходит в Театре сатиры в Москве. Life.ru делится кадрами с траурного мероприятия.

Ургант подошёл к семье актёра, крепко пожал родственникам руку, а также обнял сына Александра Ширвиндта Михаила. Судя по кадрам, телеведущий что-то долго говорит семье, после чего отходит.