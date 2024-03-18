"Таких людей не осталось": Олешко произнёс трогательную речь после прощания с Ширвиндтом

"Ну что тут скажешь? Это человек, который был ниточкой в другое время, к другим людям, к другим смыслам. Человек, который нам передавал эстафетную палочку, не назидательную, а от души, по-человечески. Кто это сейчас будет делать? Для нас это катастрофа вселенского масштаба. Не только для людей творческих, а вообще для всех: для зрителей, для членов семьи, для учеников, понимаете? Потому что таких людей не осталось. Уходят люди, уходят, а он, казалось, будет жить всегда. Но ничто не вечно под луной, но спасибо за то, что он нам столько подарил радости", — сказал Олешко.