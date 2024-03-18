"Таких людей не осталось": Олешко произнёс трогательную речь после прощания с Ширвиндтом
Олешко — о смерти Ширвиндта: Катастрофа вселенского масштаба
Российский и советский актёр и режиссёр Александр Ширвиндт был связью общества с предыдущим поколением людей, обладавшими своими смыслами, и передал от них эстафету. Такое заявление в беседе с Life.ru сделал актёр Александр Олешко после прощания с легендарным артистом.
Александр Олешко о смерти Александра Ширвиндта. Видео © Life.ru
"Ну что тут скажешь? Это человек, который был ниточкой в другое время, к другим людям, к другим смыслам. Человек, который нам передавал эстафетную палочку, не назидательную, а от души, по-человечески. Кто это сейчас будет делать? Для нас это катастрофа вселенского масштаба. Не только для людей творческих, а вообще для всех: для зрителей, для членов семьи, для учеников, понимаете? Потому что таких людей не осталось. Уходят люди, уходят, а он, казалось, будет жить всегда. Но ничто не вечно под луной, но спасибо за то, что он нам столько подарил радости", — сказал Олешко.
Напомним, Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. В период с 2000 по 2021 год он был худруком московского Театра сатиры. Артист долгое время боролся с болезнью сердца, которая, предположительно, его и погубила. Похороны Ширвиндта состоятся на Новодевичьем кладбище. А сегодня проститься с актёром пришло множество его коллег, поклонников и близких людей. Президент Владимир Путин даже прислал венок.
Life.ru