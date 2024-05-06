Голубой жир: Почему писатель-миллионер Сорокин боится, что его книги перестанут продавать в России Российские издатели перестали продавать книги уехавшего с началом СВО в Германию скандального писателя Владимира Сорокина из-за наличия в них пропаганды ЛГБТ*. Это больно ударит по кошельку зарабатывавшего на российском читателе либерала. Как живёт писатель? 5 мая, 21:29 Скандалы вокруг книг всегда играли Сорокину только на руку. Коллаж © Life.ru. Фото © ast, © VK / Центр документального кино, © Shutterstock / FOTODOM

Почему не выпускают книги Сорокина

На днях издательство "Эксмо-АСТ" остановило продажи последнего романа Владимира Сорокина "Наследие". В издательстве сообщили, что экспертный центр при Российском книжном союзе нашёл в книгах "информацию, запрещённую к распространению в соответствии с законодательством РФ".

Экспертиза проводилась по запросу "инициативной группы и неравнодушных к русской прозе читателей", усмотревших в написанном пропаганду ЛГБТ*. После неё издательство предупредило распространителей книги, что с этого момента, продолжая распродавать тираж, они действуют на свой страх и риск.

Это уже не первая попытка дать правовую оценку последней книге Сорокина. В январе этого года общественники уже обращались в МВД с просьбой проверить "Наследие" на предмет пропаганды ещё одного порока — педофилии. По мнению подписантов обращения, описанные в книге сцены могут привести к "обелению и легализации сексуального насилия над детьми".

В ответ на эти инициативы писатель заявил, что литература — это "свободный зверь, он гуляет там, где хочет, и гуляет сам по себе без цензуры и союзов писателей", а происходящее назвал "шумихой, поднятой группой доносчиков".

Впрочем, его творчество всегда вызывало неоднозначную реакцию в обществе — попытки запретить произведения Сорокина начались ещё в начале "нулевых" с "Голубого сала" в 2002 году. Тогда против него возбудили уголовное дело по статье 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов), однако после проведённой экспертизы оно было закрыто "за отсутствием состава преступления".

Как Сорокин использовал скандалы вокруг своих книг

По произведениям Сорокина снимались фильмы и ставились спектакли. Фото © TASS / Jens Kalaene

Всё дело в том, что книги писателя традиционно переполнены жёсткими сценами насилия и нетрадиционного секса, описываемыми максимально детально и натуралистично. Сам автор объясняет их обилие в текстах художественным приёмом и необходимостью для выражения смысла его произведений.

Впрочем, специфическая подача материала и скандалы вокруг книг всегда играли Сорокину только на руку: широкий общественный резонанс делал его лишь популярней и востребованней в читательских кругах и, соответственно, богаче. Расцвет его литературной, драматургической и сценаристской деятельности пришёлся на нулевые и десятые годы текущего столетия.

По произведениям Сорокина снимались фильмы и ставились спектакли. Например, "День опричника" поставил у себя в Ленкоме уже покойный Марк Захаров. Театр на Малой Бронной, которым заведовал нынешний муж Ксении Собчак Константин Богомолов, показывал зрителям адаптацию романа "Норма". Питерские "Александровский театр" и "Организмы" ставили "Теллурию" и "Первый субботник".

Почему писатель стал интересоваться политикой

Немудрено, что, обретя значительный общественный вес и став для творческой интеллигенции фигурой практически культовой, Владимир Сорокин, ещё в 2002 году заявлявший, что он абсолютно аполитичен и ему "всё равно, кто стоит у власти", стал делать публичные политические заявления.

В марте 2014 года он выступил резко против воссоединения Крыма с Россией, в числе прочих подписав обращение "против реставрации тоталитаризма", которое составил наспех собранный под эту инициативу конгресс будущих иноагентов во главе с Людмилой Улицкой** и Львом Пономарёвым**.

Кстати, почему-то именно после этого демарша именитые российские режиссёры всерьёз занялись театральными адаптациями произведений Сорокина — большинство спектаклей по ним ставилось с 2016 по 2019 год.

В это время Владимир Сорокин уже практически жил в Германии, где у него квартира в одном из "русских" районов "большого Берлина" — Шарлоттенбурге, на Сибельштрасе. Русским это место называют в том числе потому, что здесь осело множество эмигрантов из царской России после случившейся на родине революции. Одним из самых известных обитателей Шарлоттенбурга был писатель Владимир Набоков.

Сюда же он уехал после событий "русской весны", и уже тогда в интервью немецким журналистам рассказывал, как ему тяжело было смотреть на распад России, который события на Украине только многократно ускорят. Всё дело в том, по его мнению, что страна не пошла по пути демократии и не стала превращаться в "Соединённые Штаты России".

Уже в 2022 году — после начала СВО — Сорокин объявил, что остаётся жить в Германии и приезжать в Россию в обозримом будущем не намерен. Происходящее он назвал позором.

Похоже, начавший рисовать картины в своей берлинской квартире писатель сейчас стремится понравиться Западу, рассчитывая, что его творчество будет востребовано там. В прошлом году он занимался тем, что организовывал творческие встречи с немецкой аудиторией. Ей он читал выдержки из своих книжек при помощи нанятого переводчика.

Зять Владимира Сорокина — Алексей Карайчев — на следующий день после убийства Немцова загадал нехитрое желание. Фото © VK / Алексей Карайчев

Что у семьи Сорокиных осталось в России

Остановка продаж книг Владимира Сорокина, отмена всех спектаклей по его произведениям может больно ударить по кошельку автора, ведь его заработок во многом складывался из внимания российского читателя и зрителя.

Дочери Владимира Сорокина в 2012 году — сёстры-близнецы Мария (слева) и Анна. Им здесь по 32 года. В последнее время фотографии девушек стали исчезать из публичного доступа. Фото © VK / Евген Зайцман

За время своей литературной деятельности кроме берлинских апартаментов писатель заработал на несколько квартир в престижных районах Москвы и большой особняк в Подмосковье.

Загородный дом, который приписывают Сорокину, находится в самой гуще лесного массива посёлка "Московский писатель" и состоит из двух строений, расположенных, если нет опечатки в архиве ЕГРН, на участке в два с лишним гектара. Приобретение писатель сделал ещё в 2001 году и жил здесь практически всё время, которое проводил в России после 2014 года. Здесь же собиралась и родня Сорокина: жена Ирина, две дочери-близняшки Анна и Мария, муж последней — музыкант группы "Плюм-бум" и предприниматель Алексей Карайчев и их сын и внук писателя — Лев.

Участок Владимира Сорокина находится вдали от больших дорог и любопытных глаз. При этом вся инфраструктура — в шаговой доступности. © "Яндекс.Карты"

Две московские квартиры сейчас, судя по всему, записаны на дочерей. Обе они находятся в районе Ленинского проспекта. Одна из них — четырёхкомнатная — расположена на улице Губкина и имеет площадь 83 квадратных метра. Рыночная стоимость такого жилья на рынке сейчас колеблется в пределах 30 млн рублей.

Ещё одна — трёшка — находится на самом Ленинском проспекте. Её площадь 63 квадрата, подобные в этом доме продаются примерно за 26 млн рублей. Помимо прочего, на супругу писателя — Ирину — оформлена дача в посёлке Загорянский Щёлковского района Подмосковья.

Однако в последнее время семейная недвижимость большей частью, скорее всего, пустует. Сам Сорокин с женой теперь на ПМЖ в Германии, а внук с зятем и дочкой, по слухам, перебрались в США — во Флориду. Косвенно их отъезд может подтверждаться соцсетями Алексея Карайчева. В них музыкант публикует множество фотографий из-за границы.

Авторы Евгений Кузнецов