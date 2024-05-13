Убийцей и расчленителем пенсионерки из Шушар оказался её сын, он задержан

По предварительным данным следствия, мужчина убил собственную 66-летнюю мать, с которой проживал в квартире всё на том же Московском шоссе. Эксперты зафиксировали у погибшей женщины открытую черепно-мозговую травму и множество ссадин — перед смертью её, предположительно, ударили по голове. Чтобы замести следы преступления, сын-убийца расчленил тело в ванне и расфасовал по чёрным полиэтиленовым пакетам. Голову и тело он вынес в поле, где страшную находку совершили прохожие. От конечностей убийца избавиться не успел: его взяли с поличным на выходе из парадной — он нёс пакеты с частями тела, которые ещё не успел спрятать.