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13 мая, 13:29

Убийцей и расчленителем пенсионерки из Шушар оказался её сын, он задержан

Житель Шушар, который задержан за убийство и расчленение собственной матери. Фото © Mash на Мойке

Житель Шушар, который задержан за убийство и расчленение собственной матери. Фото © Mash на Мойке

Под Санкт-Петербургом задержали предполагаемого расчленителя женщины, чьи останки были найдены в поле между домом на Московском шоссе и продуктовым магазином. Как сообщает "Mash на Мойке", злодеем оказался сын погибшей, 38-летний Николай.

По предварительным данным следствия, мужчина убил собственную 66-летнюю мать, с которой проживал в квартире всё на том же Московском шоссе. Эксперты зафиксировали у погибшей женщины открытую черепно-мозговую травму и множество ссадин — перед смертью её, предположительно, ударили по голове. Чтобы замести следы преступления, сын-убийца расчленил тело в ванне и расфасовал по чёрным полиэтиленовым пакетам. Голову и тело он вынес в поле, где страшную находку совершили прохожие. От конечностей убийца избавиться не успел: его взяли с поличным на выходе из парадной — он нёс пакеты с частями тела, которые ещё не успел спрятать.

Место обнаружения головы и туловища пенсионерки в поле под Петербургом. Фото © Mash на Мойке

Место обнаружения головы и туловища пенсионерки в поле под Петербургом. Фото © Mash на Мойке

Николай состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Отвечая на вопрос о мотивах зверской расправы над собственной матерью, причиной мужчина назвал ревность. По его мнению, убитая пенсионерка больше любви и внимания уделяла его брату. Последний, к слову, тоже нездоров и проходит лечение в психиатрической больнице.

В Петербурге останки женщины нашли в мусорных пакетах
В Петербурге останки женщины нашли в мусорных пакетах

Ранее Life.ru рассказывал, как в Нижегородской области девушка убила приёмную мать гантелью и сбежала к биологической, которая и сама отсидела немалый срок за убийство. А в Подмосковье дочь расчленила отца во время семейного ужина и сложила в холодильник.

Марина Калегина
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