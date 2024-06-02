Два человека ранены в результате поножовщины в Москве

В Москве агрессивный мужчина на почве неприязненных отношений ранил двух человек ножом, пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщила столичная прокуратура.

"В подъезде жилого дома на ул. Свободы между тремя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из мужчин нанёс двум своим оппонентам ножевые ранения", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.