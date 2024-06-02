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Регион
1 июня, 21:28

Два человека ранены в результате поножовщины в Москве

Прокуратура: В Москве мужчина ранил двух оппонентов ножом в ходе конфликта

В Москве агрессивный мужчина на почве неприязненных отношений ранил двух человек ножом, пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщила столичная прокуратура.

"В подъезде жилого дома на ул. Свободы между тремя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из мужчин нанёс двум своим оппонентам ножевые ранения", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Нападавший задержан, сейчас выясняются детали произошедшего. Привлечение фигуранта к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) находится на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре.

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А ранее слетевший с катушек мужчина ранил ножом несколько человек в магазине на Хорошёвском шоссе в Москве, после чего получил пулю от полицейских и был задержан. Позже выяснилось, что незадолго до поимки он зарезал мужчину. Неадекват оказался 25-летним тренером и фитнес-моделью, а спятил он от приступа ревности после того, как застал свою бывшую девушку с другим.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Лариса Сафронова
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