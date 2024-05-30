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30 мая, 05:12

Неадекват с ножом на севере Москвы незадолго до поимки зарезал мужчину

Стали известны новые подробности истории о мужчине, напавшем с ножом на посетителей магазина на Хорошëвском шоссе. Как пишет SHOT, парень мог вести себя неадекватно из-за ревности.

Обстановка рядом с продуктовым магазином на Хорошёвском шоссе в Москве. Видео © Life.ru

В квартире, откуда доносилась ругань и крики женщины, прибывшие на место правоохранители обнаружили тело мужчины. С большой долей вероятности нападавший зарезал его и хотел поступить так же с девушкой, но ему помешали полицейские.

В погоне один из полицейских ранил преступника, который забежал в продуктовый магазин и порезал продавщицу. После этого неадеквата нейтрализовали и заковали в наручники.

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Напомним, всё началось около полуночи в жилом доме по Хорошёвскому шоссе: жильцы услышали ругань из соседской квартиры, при этом женщина звала на помощь. На вызов прибыл полицейский наряд, но буйный гражданин нанёс даме ножевые ранения и пустился в бегство.

Обложка ©

Кадр видео Life.ru

Анатолий Симоненко
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