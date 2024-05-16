Вооружённый мачете неадекват с криками "Всех порежу!" напал на подростков в Петербурге

Неадекват напал с мачете на подростков в Петербурге. Пострадали 14-летняя девочка и 17-летний молодой человек. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Последствия нападения неадеквата с мачете. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Всё произошло поздно вечером у ТЦ в Красногвардейском районе. 46-летний Кирилл бродил по местности с мачете в руках. Наткнувшись на детей, он кинулся на них со словами "Всех порежу".

Неадекват порезал девушке ухо, у молодого человека пострадали руки и живот. Юноша всё же смог задержать мужчину в неадекватном состоянии, отнять у него холодное оружие и дождаться полицию. Как выяснилось позже, буйный петербуржец проживал недалеко от места инцидента.