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Регион
16 мая, 13:02

Вооружённый мачете неадекват с криками "Всех порежу!" напал на подростков в Петербурге

Мужчина с мачете ранил двоих подростков в Красногвардейском районе Петербурга

Неадекват напал с мачете на подростков в Петербурге. Пострадали 14-летняя девочка и 17-летний молодой человек. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Последствия нападения неадеквата с мачете. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Последствия нападения неадеквата с мачете. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Всё произошло поздно вечером у ТЦ в Красногвардейском районе. 46-летний Кирилл бродил по местности с мачете в руках. Наткнувшись на детей, он кинулся на них со словами "Всех порежу".

Неадекват порезал девушке ухо, у молодого человека пострадали руки и живот. Юноша всё же смог задержать мужчину в неадекватном состоянии, отнять у него холодное оружие и дождаться полицию. Как выяснилось позже, буйный петербуржец проживал недалеко от места инцидента.

В больнице у тинейджеров диагностировали резаные непроникающие раны. Пришлось зашивать. На неадеквата завели дело за хулиганство с применением оружия.

Неадекват с мачете хотел убить президента Аргентины, возомнив себя богом
Неадекват с мачете хотел убить президента Аргентины, возомнив себя богом

Ранее Life.ru писал, что 13-летний мальчик погиб от ножевых ранений после нападения психа с самурайским мечом на северо-востоке Лондона. Он устроил резню, после того как протаранил здание на своём авто. В итоге пострадали пять человек.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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