"Самурай" с мечом покалечил пять человек в Лондоне

Пять человек в восточной части Лондона получили ранения в результате нападения мужчины, вооружённого самурайским мечом. Об этом сообщает местная полиция в соцсетях.

В Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на прохожих. Видео © X / KosherCockney

"Полиция и другие экстренные службы находятся в Хейноте, Восточный Лондон, в связи с серьёзным инцидентом, в результате которого был задержан мужчина с мечом", — говорится в сообщении местной полиции.

Там отметили, что на "охоту" мужчина вышел примерно в 7:00 по местному времени (9:00 мск). Он ранил пять человек, в том числе двух полицейских. В полиции заявили, что происшествие не связано с терроризмом.

Очевидцы отметили, что перед резнёй он врезался на своём фургоне в здание. Сейчас власти Лондона закрыли ближайшие автомагистрали и станции метро, на месте инцидента работают спецслужбы.