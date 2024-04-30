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30 апреля, 14:04

Безумный "самурай" с мечом убил 13-летнего мальчика в Лондоне

В результате нападения мужчины с мечом в Лондоне погиб 13-летний мальчик

В Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на прохожих. Обложка © X / NotFarLeftAtAll

В Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на прохожих. Обложка © X / NotFarLeftAtAll

Тринадцатилетний мальчик погиб от ножевых ранений после нападения психа с самурайским мечом на северо-востоке Лондона. Об этом сообщил на брифинге старший суперинтендант столичной полиции Стюарт Белл.

"С большой горечью я могу сообщить, что один из пострадавших, 13-летний мальчик, умер. Он был доставлен в больницу вскоре после полученных ножевых ранений, но, к сожалению, вскоре скончался", — сказал начальник местной полиции.

По словам представителя правоохранительных органов, в больнице находятся четверо пострадавших — двое случайных прохожих и двое полицейских. Сотрудникам полиции потребовалось проведение операций из-за тяжёлых ранений, однако отмечается, что они сумеют выкарабкаться.

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Путь свихнувшегося "самурая" начался в Лондоне сегодня утром. Вооружившись мечом, он начал нападать на прохожих, поранив в итоге 5 человек. По словам очевидцев, перед началом резни он врезался в здание на своём автомобиле. На видео он выглядит мечущимся и очень нервным.

Владимир Озеров
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