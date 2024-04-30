Безумный "самурай" с мечом убил 13-летнего мальчика в Лондоне

Тринадцатилетний мальчик погиб от ножевых ранений после нападения психа с самурайским мечом на северо-востоке Лондона. Об этом сообщил на брифинге старший суперинтендант столичной полиции Стюарт Белл.

"С большой горечью я могу сообщить, что один из пострадавших, 13-летний мальчик, умер. Он был доставлен в больницу вскоре после полученных ножевых ранений, но, к сожалению, вскоре скончался", — сказал начальник местной полиции.

По словам представителя правоохранительных органов, в больнице находятся четверо пострадавших — двое случайных прохожих и двое полицейских. Сотрудникам полиции потребовалось проведение операций из-за тяжёлых ранений, однако отмечается, что они сумеют выкарабкаться.