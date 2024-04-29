В Ростовской области арестовали фермера, обстрелявшего авто с 17-летней девушкой

В Ростовской области суд удовлетворил ходатайство следователя в отношении фермера, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки и покушении на убийство 18-летнего парня. Преступник арестован. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Суд заключит под стражу фермера, застрелившего 17-летнюю девушку. Фото © Telegram / Ростовский Следком

Суд в Цимлянске принял решение заключить под стражу 37-летнего фермера. Он будет находиться в следственном изоляторе до 27 июня 2024 года. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела об убийстве. Правоохранители провели проверку показаний мужчины на месте происшествия.