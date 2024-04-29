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29 апреля, 18:41

В Ростовской области арестовали фермера, обстрелявшего авто с 17-летней девушкой

В Ростовской области суд удовлетворил ходатайство следователя в отношении фермера, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки и покушении на убийство 18-летнего парня. Преступник арестован. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Суд заключит под стражу фермера, застрелившего 17-летнюю девушку. Фото © Telegram / Ростовский Следком

Суд в Цимлянске принял решение заключить под стражу 37-летнего фермера. Он будет находиться в следственном изоляторе до 27 июня 2024 года. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела об убийстве. Правоохранители провели проверку показаний мужчины на месте происшествия.

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Ранее в Ростовской области фермер убил 17-летнюю девушку, обстреляв автомобиль, в котором она ехала со своим 18-летним приятелем. Девушку ранило в бедро, плечо и ногу. Врачи не сумели помочь ей, пострадавшая скончалась в реанимации. Задержанный признал свою вину.

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Telegram / Ростовский Следком

Владимир Озеров
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