В Ростовской области арестовали фермера, обстрелявшего авто с 17-летней девушкой
В Ростовской области суд удовлетворил ходатайство следователя в отношении фермера, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки и покушении на убийство 18-летнего парня. Преступник арестован. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Суд заключит под стражу фермера, застрелившего 17-летнюю девушку. Фото © Telegram / Ростовский Следком
Суд в Цимлянске принял решение заключить под стражу 37-летнего фермера. Он будет находиться в следственном изоляторе до 27 июня 2024 года. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела об убийстве. Правоохранители провели проверку показаний мужчины на месте происшествия.
Ранее в Ростовской области фермер убил 17-летнюю девушку, обстреляв автомобиль, в котором она ехала со своим 18-летним приятелем. Девушку ранило в бедро, плечо и ногу. Врачи не сумели помочь ей, пострадавшая скончалась в реанимации. Задержанный признал свою вину.
Telegram / Ростовский Следком