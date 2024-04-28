Всадил 4 пули: Ростовский фермер убил 17-летнюю девушку в проезжавшей мимо "приоре" В Ростовской области мужчина обстрелял автомобиль, в результате погибла девушка 28 апреля, 11:53 Убитая фермером девушка в Ростовской области. Обложка © Telegram / SHOT

В Ростовской области мужчина расстрелял проезжавший по дороге автомобиль, в результате чего была убита 17-летняя девушка. Полиция задержала преступника, ему избирают меру пресечения. Об этом рассказали в региональном управлении СКР.

Место убийства девушки в Ростовской области. Фото © Telegram / Ростовский следком

"Ночью 27 апреля 2024 года обвиняемый, находясь на грунтовой дороге вблизи сельскохозяйственного поля, расположенного в Цимлянском районе, произвёл выстрелы из огнестрельного оружия в проезжающий автомобиль, в котором находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя знакомая", — уточнили в ведомстве.

Гильза после убийства фермером девушки из Ростовской области. Фото © Telegram / Ростовский следком

По данным SHOT, 37-летний подозреваемый занимается фермерством и проживает на хуторе Паршиков. Бизнесмен разводит скот, продаёт молоко и сельхозкультуры. У него есть разрешение на хранение оружия. В ночь трагедии обвиняемый открыл огонь из карабина "Сайга" по машине Lada Priora, которая проезжала недалеко от его хутора.

В девушку попали четыре пули: в бедро, в плечо, в ногу. Врачи не смогли спасти её, пострадавшая скончалась в реанимации. По словам отца убитой, фермер хотел остановить авто, но парень с девушкой испугались, после чего мужчина начал стрелять. Задержанный признал свою вину, мотивы его поступка устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Башкирии задержали 36-летнего мужчину, который из ревности забил до смерти девушку, а после лежал в обнимку с её телом. По предварительной информации, убийца находился под воздействием запрещённых веществ.

Авторы Татьяна Миссуми