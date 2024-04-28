Проломил череп на две части: Убивший молодую пермячку подросток мог её изнасиловать

Появились подробности убийства 21-летней матери из посёлка Яйва, находящегося в Пермском крае. Как передаёт kp.ru со ссылкой на соответствующее заявление родственницы погибшей, жертву этого страшного преступления могли изнасиловать.

"По камерам засветился (преступник, 15-летний подросток. — Прим. Life.ru), телефон (у неё был Iphone) забрал и принёс домой. Уже точно известно, что было изнасилование, поэтому однозначно биоматериал оставил. Если кто-то ещё участвовал, не думаю, что он будет выгораживать. Да и по камерам он один тащил её (я сама не видела, но мне сказали, что тащил)", — рассказала собеседница "Комсомолки".

Помимо того, журналисты рассказали, что после того, как эта история стала достоянием общественности, друзья задержанного по подозрению в совершении этой расправы подростка начали писать на его странице в социальных сетях гневные комментарии. По данным издания, парень числился в своём посёлке не на хорошем счету. Местные жители сообщили, что его ловили на воровстве, а также он мучил животных.

В то же время "Комсомолка" сообщила новые шокирующие подробности этой ужасной трагедии. Представители средств массовой информации рассказали, что обезумевший подросток убил свою жертву в лесу — он наносил удары по лицу и телу, после чего череп девушки оказался проломлен на две части.