"Был спокоен": Убивший молодую пермячку подросток после расправы пришёл домой и налил чай

Журналисты связались с бабушкой 15-летнего подростка, который, по версии следствия, в посёлке Яйва Пермского края убил 21-летнюю Александру Ш. Пожилая женщина рассказала kp.ru, что она в шоке от произошедшего и не верит, что её внук сделал это в одиночку.

"Полиция нам ничего не говорит, спросили только, когда он пришёл в тот день и когда ушёл. А у меня такой стресс, перед глазами мурашки", — сообщила родственница обвиняемого.

По её словам, когда тело молодой женщины обнаружили в лесу, подросток просто сидел дома: он смотрел телевизор и пил чай. Спустя время к ним пришёл полицейский и показал пенсионерке кадры с камер видеонаблюдения, на которых она опознала своего внука.

Женщина рассказала, что в шоке от случившегося, а у её внука с убитой девушкой не стыкуется возраст, к тому же, у погибшей были муж и ребёнок. В то же время собеседница издания сообщила, что болела в те дни и плохо помнит события вечера и ночи 20 апреля, когда убили молодую мать, однако в посёлке говорят, что её внук тогда был пьян.

"Если бы он был выпивший, я бы сразу это поняла, это было бы заметно. У него 27 сентября день рождения был. Мы тогда поругались и не отмечали. Он напился и вёл себя плохо, агрессивный был. Двери в коридоре выломал, мол, почему вы меня не поздравили? Вы меня не любите, что ли? А 20 апреля он был спокойный, нормальный", — заявила собеседница "Комсомолки".

Помимо этого, она рассказала, что обвиняемый вёл себя все эти дни как ни в чём не бывало и даже не менял одежду всё это время. Также родственница 15-летнего предполагаемого убийцы не верит в версию о том, что тот в одиночку убил свою жертву в подвале их дома, а потом отнёс её в лес.

"Девушка-то 50 килограммов была весом и ростом почти 1,60. Попробуй-ка, отнеси её в одиночку в такую даль! Да и человек, если жить хочет, кричит и руки ноги использует. Поэтому слышно её точно было бы", — рассказала бабушка арестованного.