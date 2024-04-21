Подростку вонзили нож в шею в центре Пензы
СК: По подозрению в нападении на подростка в Пензе задержан 18-летний юноша
Раненому в Пензе юноше помогли очевидцы. Обложка © Telegram / Пенза новости
В Пензе конфликт между подростками перерос в кровавую бойню: 15-летнего парня несколько раз ранили ножом. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, подозреваемый в совершении преступления задержан.
Истекающему кровью мальчику в Пензе помогли очевидцы, которые вызвали скорую и оказали первую помощь. Видео © Пенза новости
По данным местных телеграм-каналов, всё произошло вечером 21 апреля в самом центре Пензы — на площади Ленина. Подростки по неустановленной причине повздорили, после чего один из них несколько раз ранил ножом другого. Как пишут паблики, одно из ранений пришлось в шею.
"По данным следствия, сегодня вечером на площади Ленина в городе Пензе в ходе возникшего конфликта 18-летний молодой человек нанёс несколько ударов ножом 15-летнему подростку. Несовершеннолетний госпитализирован, в настоящее время ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — сообщили в СК.
Подозреваемый в совершении преступления задержан, с ним проводятся следственные действия. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Трагедия с более печальным исходом произошла 17 апреля в столичном районе Люблино. 24-летний байкер Кирилл Ковалёв сделал замечание водителю иномарки за парковку на тротуаре. Владелец авто "Тойота-Камри" Шахин Аббасов в ходе потасовки схватил нож и ударил им молодого человека, момент попал на камеры домофона. От полученных ранений байкер скончался. Спустя два дня Аббасова смогли поймать в Ростовской области. Также задержаны его двое подельников. Уже оттуда всех троих доставили в Москву. К тому же есть и другие фигуранты дела.