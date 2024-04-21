Подростку вонзили нож в шею в центре Пензы

В Пензе конфликт между подростками перерос в кровавую бойню: 15-летнего парня несколько раз ранили ножом. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, подозреваемый в совершении преступления задержан.

Истекающему кровью мальчику в Пензе помогли очевидцы, которые вызвали скорую и оказали первую помощь. Видео © Пенза новости

По данным местных телеграм-каналов, всё произошло вечером 21 апреля в самом центре Пензы — на площади Ленина. Подростки по неустановленной причине повздорили, после чего один из них несколько раз ранил ножом другого. Как пишут паблики, одно из ранений пришлось в шею.

"По данным следствия, сегодня вечером на площади Ленина в городе Пензе в ходе возникшего конфликта 18-летний молодой человек нанёс несколько ударов ножом 15-летнему подростку. Несовершеннолетний госпитализирован, в настоящее время ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — сообщили в СК.