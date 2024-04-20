Экс-кандидат в депутаты убил жену и признался в расправе в соцсетях

Бывший кандидат в депутаты Тверской гордумы Евгений Никольский признался в расправе над женой. В соцсетях он написал, что не жалеет о содеянном и не собирается уходить от наказания. Причинами убийства супруги, вероятно, стали семейный конфликт и ревность мужчины.

"Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. Когда человек, которому годами отдаёшь всю душу без остатка, предаёт — это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам", — написал 35-летний Никольский на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Убитая 36-летняя Екатерина, судя по странице в соцсетях, преподавала танцы детям, а также работала в IT-сфере. Известно, что супруги были в браке больше 12 лет, у них есть 11-месячная дочь. По данным тверских СМИ, Никольского уже задержали, сейчас с ним работают правоохранители.