Россиянин застукал жену в постели с другом и поджёг кровать, но погиб сам вместе с супругой

В Удмуртии мужчина увидел жену в кровати со своим другом и устроил пожар. В результате оба супруга погибли, а любовник смог спастись, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в минувшую субботу, 13 апреля, в городе Глазове 37-летний Алексей пришёл в гости к своим друзьям Андрею и Светлане. Все трое изрядно выпили и уснули. При этом гость лёг с женой друга на одной кровати, а глава семьи — в соседней комнате.

Андрей проснулся первым и увидел неприятное для себя зрелище. Ослеплённый ревностью мужчина поджёг кровать. Алексей, почувствовав неладное, проснулся и убежал, а оба супруга остались в квартире и погибли.