Россиянин застукал жену в постели с другом и поджёг кровать, но погиб сам вместе с супругой
SHOT: В Глазове муж поджёг кровать с женой и её любовником, но погиб сам
Квартира, в которой ревнивый муж устроил пожар, найдя жену в постели с другим мужчиной. Обложка © Telegram / МЧС Удмуртии
В Удмуртии мужчина увидел жену в кровати со своим другом и устроил пожар. В результате оба супруга погибли, а любовник смог спастись, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в минувшую субботу, 13 апреля, в городе Глазове 37-летний Алексей пришёл в гости к своим друзьям Андрею и Светлане. Все трое изрядно выпили и уснули. При этом гость лёг с женой друга на одной кровати, а глава семьи — в соседней комнате.
Андрей проснулся первым и увидел неприятное для себя зрелище. Ослеплённый ревностью мужчина поджёг кровать. Алексей, почувствовав неладное, проснулся и убежал, а оба супруга остались в квартире и погибли.
Ранее Life.ru писал, что ослеплённый ревностью инспектор ДПС чуть не убил коллегу в его день рождения. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.