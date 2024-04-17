Суд до конца жизни отправил в тюрьму россиянина, зарезавшего спящих детей, чтобы насолить жене
Житель Удмуртии получил пожизненный срок за убийство своих маленьких детей
Житель Удмуртии получил пожизненный срок за убийство двоих детей из-за развода с женой. Приговор вынес Верховный суд республики. Трагедия в Кезском районе произошла в ноябре 2023 года. 29-летний мужчина нанёс ножевые ранения своим спящим маленьким детям — 7-семилетнему сыну и трёхлетней дочери. Малыши погибли на месте. Во время судебного процесса выяснилось, что таким зверским образом мужчина хотел отомстить супруге, заявившей о расставании с ним.
"Суд назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — информирует прокуратура Удмуртии.
А ранее в Чебоксарах женщина убила 9-летнего внука, потому что была недовольна его поведением. Пенсионерку задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
Shutterstock / FOTODOM