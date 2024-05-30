Кайфолог и фитнес-модель: Life.ru выяснил личность "безумного Отелло", убившего бизнесмена из-за девушки
SHOT: Напавший на людей с ножом на севере Москвы мужчина оказался фитнес-моделью
Неадекватный мужчина, бросавшийся на людей с ножом в супермаркете на севере столицы, оказался фитнес-моделью и тренером. Его зовут Кельвин, ему 25 лет, а спятил он от приступа ревности после того, как застал свою бывшую девушку с другим ухажёром, пишет SHOT.
Медики выносят пострадавших после резни на севере Москвы. Видео © SHOT
Кельвин и его бывшая девушка родились во Владивостоке и переехали в Москву. Они вместе занимались фитнесом и работали тренерами, а также моделями. Вдобавок к этому парень в социальных сетях заявлял, что у него есть квалификация нутрициолога и "кайфолога", а клиентам сулил полный "биохакинг тела" за один месяц. Недавно 23-летняя Ника рассталась с молодым человеком и ушла к 38-летнему предпринимателю.
Устроивший резню на севере Москвы Кельвин вместе со своей девушкой Никой. Фото © SHOT
Вечером 29 мая опечаленный расставанием Кельвин заявился в квартиру своего конкурента на Хорошёвском шоссе и в приступе ярости убил его ножом, после чего принялся избивать девушку, но она смогла вырваться и убежать на улицу. Обезумевший парень догнал её и продолжил избиение, но это заметили полицейские, бросились за ним и применили оружие. Преступник, скрываясь от преследования, забежал в "Магнолию", где напал на продавщицу. Сотрудники полиции всё же его обезвредили. Сейчас он доставлен в больницу в связи с полученным при задержании ранением. Также госпитализация потребовалась бывшей девушке неадеквата и пострадавшей от его агрессии сотруднице магазина.
Впоследствии в квартире обнаружили мёртвым скончавшегося от ножевых ранений бизнесмена. В отношении Кельвина заведены уголовные дела в рамках статей "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Он ударил ножом в плечо одного из полицейских. Следственный комитет расследует обстоятельства случившегося, Прокуратура Москвы контролирует ход расследования.
Напомним, кровавая развязка этой истории произошла около полуночи в одном из домов на Хорошёвском шоссе, когда жильцы дома пожаловались на крики и женский зов на помощь. Впоследствии появились сообщения о том, что слетевший с катушек молодой человек мог убить мужчину.