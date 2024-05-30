Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 08:15

Кайфолог и фитнес-модель: Life.ru выяснил личность "безумного Отелло", убившего бизнесмена из-за девушки

SHOT: Напавший на людей с ножом на севере Москвы мужчина оказался фитнес-моделью

Неадекватный мужчина, бросавшийся на людей с ножом в супермаркете на севере столицы, оказался фитнес-моделью и тренером. Его зовут Кельвин, ему 25 лет, а спятил он от приступа ревности после того, как застал свою бывшую девушку с другим ухажёром, пишет SHOT.

Медики выносят пострадавших после резни на севере Москвы. Видео © SHOT

Кельвин и его бывшая девушка родились во Владивостоке и переехали в Москву. Они вместе занимались фитнесом и работали тренерами, а также моделями. Вдобавок к этому парень в социальных сетях заявлял, что у него есть квалификация нутрициолога и "кайфолога", а клиентам сулил полный "биохакинг тела" за один месяц. Недавно 23-летняя Ника рассталась с молодым человеком и ушла к 38-летнему предпринимателю.

Устроивший резню на севере Москвы Кельвин вместе со своей девушкой Никой. Фото © SHOT

Устроивший резню на севере Москвы Кельвин вместе со своей девушкой Никой. Фото © SHOT

Вечером 29 мая опечаленный расставанием Кельвин заявился в квартиру своего конкурента на Хорошёвском шоссе и в приступе ярости убил его ножом, после чего принялся избивать девушку, но она смогла вырваться и убежать на улицу. Обезумевший парень догнал её и продолжил избиение, но это заметили полицейские, бросились за ним и применили оружие. Преступник, скрываясь от преследования, забежал в "Магнолию", где напал на продавщицу. Сотрудники полиции всё же его обезвредили. Сейчас он доставлен в больницу в связи с полученным при задержании ранением. Также госпитализация потребовалась бывшей девушке неадеквата и пострадавшей от его агрессии сотруднице магазина.

Впоследствии в квартире обнаружили мёртвым скончавшегося от ножевых ранений бизнесмена. В отношении Кельвина заведены уголовные дела в рамках статей "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Он ударил ножом в плечо одного из полицейских. Следственный комитет расследует обстоятельства случившегося, Прокуратура Москвы контролирует ход расследования.

Вооружённый мачете неадекват с криками "Всех порежу!" напал на подростков в Петербурге
Вооружённый мачете неадекват с криками "Всех порежу!" напал на подростков в Петербурге

Напомним, кровавая развязка этой истории произошла около полуночи в одном из домов на Хорошёвском шоссе, когда жильцы дома пожаловались на крики и женский зов на помощь. Впоследствии появились сообщения о том, что слетевший с катушек молодой человек мог убить мужчину.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров