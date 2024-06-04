Устроившего стрельбу на Костромской улице в Москве задержали
Ружьё, из которого стрелял задержанный. Обложка © SHOT
Мужчину, который устроил переполох в столичном районе Бибирево и перепугал всех жителей Костромской улицы, задержали. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, стрелявшим оказался 50-летний охранник магазина. Во время инцидента он был пьян. Правоохранители уже изъяли у него винтовку, а вместе с ней нашли прицел. Возбуждено дело по статье "Хулиганство". Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.
Напомним, сегодня москвич открыл стрельбу из пневматики по прохожим в столичном районе Бибирево. Сообщалось о двоих раненых. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина. Он палил прямо по прохожим, также были выстрелы в сторону общественного транспорта.