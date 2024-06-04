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4 июня, 17:23

Устроившего стрельбу на Костромской улице в Москве задержали

Ружьё, из которого стрелял задержанный. Обложка © SHOT

Ружьё, из которого стрелял задержанный. Обложка © SHOT

Мужчину, который устроил переполох в столичном районе Бибирево и перепугал всех жителей Костромской улицы, задержали. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, стрелявшим оказался 50-летний охранник магазина. Во время инцидента он был пьян. Правоохранители уже изъяли у него винтовку, а вместе с ней нашли прицел. Возбуждено дело по статье "Хулиганство". Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.

В Питтсбурге два человека погибли и ещё семь ранены при стрельбе в баре
В Питтсбурге два человека погибли и ещё семь ранены при стрельбе в баре

Напомним, сегодня москвич открыл стрельбу из пневматики по прохожим в столичном районе Бибирево. Сообщалось о двоих раненых. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина. Он палил прямо по прохожим, также были выстрелы в сторону общественного транспорта.

Николь Вербер
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