"Прошу, не делай этого!": Появилось видео стрельбы по дороге к монастырю Оптина пустынь под Калугой
Появилось видео с места стрельбы по дороге к монастырю Оптина пустынь под Калугой
Мужчина, который открыл стрельбу по дороге к монастырю Оптина пустынь в Калужской области, попытался ограбить проезжавший мимо автомобиль. Об этом узнал телеграм-канал SHOT, в распоряжении которого оказалось видео с места происшествия.
Мужчина, который открыл стрельбу неподалёку от монастыря Оптина пустынь в Калужской области. Видео © Telegram / SHOT
Всё произошло вчера, около восьми часов вечера, между городом Козельск и Оптиной пустынью. Неизвестный мужчина остановил идущий к монастырю автомобиль, предварительно с целью ограбления. Когда люди вышли из машины, он открыл огонь из ружья: несколько раз преступник выстрелил в асфальт, куски которого ранили женщину-иконописца.
Люди попытались вразумить обезумевшего мужчину. На опубликованных кадрах видно, как бесстрашные женщины вышли к вооружённому преступнику и просили прекратить огонь.
"Постой! Прошу тебя, постой, ради Христа, не делай этого!" — умоляла женщина.
О том, что неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья на трассе в Калужской области, Life.ru писал ранее. В эти минуты идёт поиск преступника, место происшествия оцеплено.
Telegram / SHOT