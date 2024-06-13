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12 июня, 21:00

"Прошу, не делай этого!": Появилось видео стрельбы по дороге к монастырю Оптина пустынь под Калугой

Появилось видео с места стрельбы по дороге к монастырю Оптина пустынь под Калугой

Мужчина, который открыл стрельбу по дороге к монастырю Оптина пустынь в Калужской области, попытался ограбить проезжавший мимо автомобиль. Об этом узнал телеграм-канал SHOT, в распоряжении которого оказалось видео с места происшествия.

Мужчина, который открыл стрельбу неподалёку от монастыря Оптина пустынь в Калужской области. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло вчера, около восьми часов вечера, между городом Козельск и Оптиной пустынью. Неизвестный мужчина остановил идущий к монастырю автомобиль, предварительно с целью ограбления. Когда люди вышли из машины, он открыл огонь из ружья: несколько раз преступник выстрелил в асфальт, куски которого ранили женщину-иконописца.

Люди попытались вразумить обезумевшего мужчину. На опубликованных кадрах видно, как бесстрашные женщины вышли к вооружённому преступнику и просили прекратить огонь.

"Постой! Прошу тебя, постой, ради Христа, не делай этого!" — умоляла женщина.

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О том, что неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья на трассе в Калужской области, Life.ru писал ранее. В эти минуты идёт поиск преступника, место происшествия оцеплено.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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