Стало известно о состоянии женщины-иконописца, раненной на трассе под Калугой
МВД: Пострадавшая при стрельбе под Калугой получила касательное ранение ноги
Пострадавшая при стрельбе по дороге к монастырю Оптина пустынь женщина получила касательное ранение ноги. По информации МВД по Калужской области, всю необходимую помощь она получила на месте.
"[12 июня] около 9 часов вечера в дежурную часть МО МВД России "Козельский" поступило сообщение о том, что на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь неизвестный мужчина вышел из леса, произвёл несколько выстрелов в сторону даух женщин, затем скрылся в лесу. В результате чего касательное ранение ноги получила одна из женщин. Помощь пострадавшей была оказана на месте", — уточнили в ведомстве.
Сейчас сотрудники силовых ведомств ведут поиски преступника. Его личность на данный момент не установлена.
Напомним, что вечером 12 июня неизвестный мужчина открыл стрельбу по дороге к монастырю Оптина пустынь в Калужской области. Он остановил автомобиль с целью ограбления и несколько раз выстрелил из ружья. Ранение получила женщина-иконописец. Life.ru публиковал видео стрельбы.
Telegram / SHOT