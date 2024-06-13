Стало известно о состоянии женщины-иконописца, раненной на трассе под Калугой

Пострадавшая при стрельбе по дороге к монастырю Оптина пустынь женщина получила касательное ранение ноги. По информации МВД по Калужской области, всю необходимую помощь она получила на месте.

"[12 июня] около 9 часов вечера в дежурную часть МО МВД России "Козельский" поступило сообщение о том, что на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь неизвестный мужчина вышел из леса, произвёл несколько выстрелов в сторону даух женщин, затем скрылся в лесу. В результате чего касательное ранение ноги получила одна из женщин. Помощь пострадавшей была оказана на месте", — уточнили в ведомстве.