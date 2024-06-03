Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 21:16

Пьяный неадекват напал на женщину и выстрелил в автовладельца в Балашихе

SHOT: Пьяный мужчина устроил стрельбу в ЖК в подмосковной Балашихе

В ЖК "Пехра" в подмосковной Балашихе пьяный отморозок устроил стрельбу. К счастью, пострадал лишь автомобиль одного из жильцов. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ЖК в подмосковной Балашихе. Видео © Telegram / SHOT

По свидетельству очевидцев, сначала двое мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения бродили по комплексу, нецензурно выражались и приставали к прохожим. Один дебошир был особенно неадекватен и накинулся с кулаками на женщину в подъезде, но приятель сумел его удержать. Позже буян на улице вступил в конфликт с одним из автовладельцев, из-за чего достал оружие — предположительно, травматический пистолет — и стал угрожать оппоненту. Сев в машину, мужчина вызвал полицию.

В Балашихе пьяный неадекват набросился на женщину в подъезде. Видео © Telegram / SHOT

Агрессор всё же выстрелил в лобовое стекло машины, и водитель счёл за благо уехать с места инцидента. Дебоширы после этого затерялись во дворах. Пока неизвестно, удалось ли их разыскать росгвардейцам, приехавшим на вызов.

Два человека ранены в результате поножовщины в Москве
Два человека ранены в результате поножовщины в Москве

Тем временем нетрезвый житель Якутска устроил стрельбу с балкона собственного дома. Мужчина открыл огонь по припаркованным во дворе автомобилям из нарезного ружья, полностью разрядив десятизарядный магазин.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров