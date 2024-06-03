Пьяный неадекват напал на женщину и выстрелил в автовладельца в Балашихе
SHOT: Пьяный мужчина устроил стрельбу в ЖК в подмосковной Балашихе
В ЖК "Пехра" в подмосковной Балашихе пьяный отморозок устроил стрельбу. К счастью, пострадал лишь автомобиль одного из жильцов. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ЖК в подмосковной Балашихе. Видео © Telegram / SHOT
По свидетельству очевидцев, сначала двое мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения бродили по комплексу, нецензурно выражались и приставали к прохожим. Один дебошир был особенно неадекватен и накинулся с кулаками на женщину в подъезде, но приятель сумел его удержать. Позже буян на улице вступил в конфликт с одним из автовладельцев, из-за чего достал оружие — предположительно, травматический пистолет — и стал угрожать оппоненту. Сев в машину, мужчина вызвал полицию.
В Балашихе пьяный неадекват набросился на женщину в подъезде. Видео © Telegram / SHOT
Агрессор всё же выстрелил в лобовое стекло машины, и водитель счёл за благо уехать с места инцидента. Дебоширы после этого затерялись во дворах. Пока неизвестно, удалось ли их разыскать росгвардейцам, приехавшим на вызов.
Тем временем нетрезвый житель Якутска устроил стрельбу с балкона собственного дома. Мужчина открыл огонь по припаркованным во дворе автомобилям из нарезного ружья, полностью разрядив десятизарядный магазин.
Кадр из видео Telegram / SHOT