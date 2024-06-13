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13 июня, 10:13

В Подмосковье вспыльчивый меломан устроил стрельбу по балконам соседей из-за музыки

SHOT: В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из-за просьбы соседей убавить музыку

Пьяный мужчина открыл стрельбу по балконам в Серпухове Московской области. Меломану не понравилось, что соседи попросили его сделать музыку потише, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 40-летний Роман вчера, 13 июня, в пьяном состоянии решил посидеть на лавочке в своём дворе на улице Дзержинского. Мужчина поставил рядом портативную колонку и включил любимые песни. Однако соседи не оценили такого времяпрепровождения и потребовали убавить звук. К слову, сами песни им тоже не понравились. Мужчина не понял суть претензий, вытащил из кармана оружие и начал стрелять по соседским окнам.

После этого меломан покинул двор вместе с оружием. Однако он никак не мог успокоиться и возобновил стрельбу возле трассы Серпухов – Новинки – Погари. Там его задержали полицейские, забрав пневматический пистолет. К счастью, пострадавших не оказалось. В настоящее время злоумышленник находится в отделе полиции.

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А ранее Life.ru рассказал, что вечером 12 июня мужчина открыл стрельбу по дороге к монастырю Оптина пустынь в Калужской области. Злоумышленник остановил автомобиль с целью ограбления и несколько раз выстрелил из ружья. Пострадала женщина-иконописец. Life.ru публиковал видео стрельбы. Позднее злоумышленника задержали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maryna Pleshkun

Дарья Нарыкова
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