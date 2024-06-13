В Подмосковье вспыльчивый меломан устроил стрельбу по балконам соседей из-за музыки

Пьяный мужчина открыл стрельбу по балконам в Серпухове Московской области. Меломану не понравилось, что соседи попросили его сделать музыку потише, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 40-летний Роман вчера, 13 июня, в пьяном состоянии решил посидеть на лавочке в своём дворе на улице Дзержинского. Мужчина поставил рядом портативную колонку и включил любимые песни. Однако соседи не оценили такого времяпрепровождения и потребовали убавить звук. К слову, сами песни им тоже не понравились. Мужчина не понял суть претензий, вытащил из кармана оружие и начал стрелять по соседским окнам.