В Подмосковье неадекват поджёг коттедж, метнул в пожарных топором и открыл стрельбу
SHOT: В Домодедове мужчина поджёг коттедж и не давал его тушить пожарным
Коттедж, который поджёг мужчина в Домодедове. Обложка © Telegram / SHOT
В подмосковном Домодедове мужчина поджёг собственный коттедж и не давал тушить его пожарным. Когда те стали настаивать, неадекват метнул в спасателей топором и открыл стрельбу, сообщает SHOT.
В Домодедове мужчина поджёг коттедж и не давал его тушить пожарным. Видео © Telegram / SHOT
Как уточняет телеграм-канал, приключения буйного соседа наблюдали жители коттеджного посёлка "Шелест" в деревне Минаево. Когда на место прибыли сотрудники полиции, мужчина начал палить из травмата. Кроме того, судя по видео SHOT, ему чем-то не угодила рядом стоящая машина — он разбил ногой боковое стекло.
В итоге мужчину удалось задержать и обезвредить, ему грозит до пяти лет колонии. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
Ранее Life.ru писал, что на севере Москвы пьяный мужчина поджёг ресторан "Чайхона Айва" и сбежал. В этот момент внутри заведения находились гости и персонал.