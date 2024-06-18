В Подмосковье неадекват поджёг коттедж, метнул в пожарных топором и открыл стрельбу

В подмосковном Домодедове мужчина поджёг собственный коттедж и не давал тушить его пожарным. Когда те стали настаивать, неадекват метнул в спасателей топором и открыл стрельбу, сообщает SHOT.

В Домодедове мужчина поджёг коттедж и не давал его тушить пожарным. Видео © Telegram / SHOT

Как уточняет телеграм-канал, приключения буйного соседа наблюдали жители коттеджного посёлка "Шелест" в деревне Минаево. Когда на место прибыли сотрудники полиции, мужчина начал палить из травмата. Кроме того, судя по видео SHOT, ему чем-то не угодила рядом стоящая машина — он разбил ногой боковое стекло.

В итоге мужчину удалось задержать и обезвредить, ему грозит до пяти лет колонии. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".