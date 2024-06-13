Пьяный мужчина поджёг чайхану на севере Москвы и убежал
SHOT: Пьяный мужчина поджёг ресторан "Чайхона Айва" на севере Москвы
На севере Москвы пьяный мужчина поджёг ресторан "Чайхона Айва" и сбежал. Как рассказали свидетели происшествия телеграм-каналу SHOT, в этот момент внутри заведения находились гости и персонал.
По информации канала, всё произошло сегодня около пяти утра в заведении на Головинском шоссе. В чайхану ворвался пьяный мужчина, облил дверь бензином, поджёг и убежал. К счастью, трагедии удалось избежать: находившиеся внутри кафе люди потушили пламя самостоятельно, никто не пострадал.
На месте происшествия работают полицейские.
Ранее в Тюмени неизвестный закидал православный храм коктейлями Молотова на глазах у местных жителей. Очевидцы сняли злоумышленника на камеру, он даже не пытался спрятать лицо. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям.
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