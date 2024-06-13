ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 04:58

Пьяный мужчина поджёг чайхану на севере Москвы и убежал

SHOT: Пьяный мужчина поджёг ресторан "Чайхона Айва" на севере Москвы

На севере Москвы пьяный мужчина поджёг ресторан "Чайхона Айва" и сбежал. Как рассказали свидетели происшествия телеграм-каналу SHOT, в этот момент внутри заведения находились гости и персонал.

По информации канала, всё произошло сегодня около пяти утра в заведении на Головинском шоссе. В чайхану ворвался пьяный мужчина, облил дверь бензином, поджёг и убежал. К счастью, трагедии удалось избежать: находившиеся внутри кафе люди потушили пламя самостоятельно, никто не пострадал.

На месте происшествия работают полицейские.

В Уфе произошёл пожар из-за вспыхнувшего кондиционера, погибли два человека
В Уфе произошёл пожар из-за вспыхнувшего кондиционера, погибли два человека

Ранее в Тюмени неизвестный закидал православный храм коктейлями Молотова на глазах у местных жителей. Очевидцы сняли злоумышленника на камеру, он даже не пытался спрятать лицо. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров