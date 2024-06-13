Пьяный мужчина поджёг чайхану на севере Москвы и убежал

На севере Москвы пьяный мужчина поджёг ресторан "Чайхона Айва" и сбежал. Как рассказали свидетели происшествия телеграм-каналу SHOT , в этот момент внутри заведения находились гости и персонал.

По информации канала, всё произошло сегодня около пяти утра в заведении на Головинском шоссе. В чайхану ворвался пьяный мужчина, облил дверь бензином, поджёг и убежал. К счастью, трагедии удалось избежать: находившиеся внутри кафе люди потушили пламя самостоятельно, никто не пострадал.