В Тюмени неизвестный закидал православный храм коктейлями Молотова на глазах у местных жителей. Очевидцы сняли злоумышленника на камеру, он даже не пытался спрятать лицо. Кадры с места публикует SHOT.

Неизвестный закидал коктейлями Молотова православный храм в Тюмени. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло в девятом часу вечера по местному времени. Мужчина в чёрной одежде и джинсах подошёл ко входу в церковь Дмитрия Донского на улице Республики, достал из сумки бутылки с легковоспламеняющимся веществом и начал бросать их в здание.

После этого он поспешил покинуть место преступления: сел на велосипед и уехал, игнорируя ошарашенных очевидцев. Одному даже умудрился показать неприличный жест. К счастью, пожар удалось потушить. Теперь поджигателя ищет полиция.