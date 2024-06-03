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3 июня, 17:27

Неизвестный закидал коктейлями Молотова православный храм в Тюмени

В Тюмени неизвестный закидал православный храм коктейлями Молотова на глазах у местных жителей. Очевидцы сняли злоумышленника на камеру, он даже не пытался спрятать лицо. Кадры с места публикует SHOT.

Неизвестный закидал коктейлями Молотова православный храм в Тюмени. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло в девятом часу вечера по местному времени. Мужчина в чёрной одежде и джинсах подошёл ко входу в церковь Дмитрия Донского на улице Республики, достал из сумки бутылки с легковоспламеняющимся веществом и начал бросать их в здание.

После этого он поспешил покинуть место преступления: сел на велосипед и уехал, игнорируя ошарашенных очевидцев. Одному даже умудрился показать неприличный жест. К счастью, пожар удалось потушить. Теперь поджигателя ищет полиция.

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Ранее неизвестный бросил коктейль Молотова в военкомат в Ставрополе. Он кинул бутылку с горючим веществом в здание комиссариата Октябрьского района на улице Дзержинского, однако сильного пожара не произошло. В тот же день стало известно о его задержании. В деле не обошлось "без украинских спецслужб".

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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