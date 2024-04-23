Неизвестный бросил коктейль Молотова в военкомат в Ставрополе
В Ставрополе неизвестный бросил коктейль Молотова в здание местного военкомата. Теперь диверсанта ищут сотрудники полиции. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, 22 апреля около шести часов вечера злоумышленник подошёл к входу в здание военного комиссариата Октябрьского района на улице Дзержинского и швырнул в дверь бутылку с горючим веществом. К счастью, сильного пожара не произошло.
Возгорание удалось оперативно потушить, здание не получило ущерба. Правоохранители ищут поджигателя, ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
Ранее Life.ru рассказывал о другой поджигательнице в Липецкой области. Местная студентка перечитала экстремистскую литературу в Сети и сделала несколько коктейлей Молотова, которые планировала использовать для поджога военкомата ночью. Однако что-то пошло не по плану — и она попалась правоохранителям до осуществления задуманного. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы. Кроме того, её направили в психбольницу для прохождения лечения.
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