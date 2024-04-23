Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 12:03

Неизвестный бросил коктейль Молотова в военкомат в Ставрополе

В Ставрополе неизвестный бросил коктейль Молотова в здание местного военкомата. Теперь диверсанта ищут сотрудники полиции. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 22 апреля около шести часов вечера злоумышленник подошёл к входу в здание военного комиссариата Октябрьского района на улице Дзержинского и швырнул в дверь бутылку с горючим веществом. К счастью, сильного пожара не произошло.

Возгорание удалось оперативно потушить, здание не получило ущерба. Правоохранители ищут поджигателя, ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

В Петербурге голая рокерша устроила стриптиз-шоу в военкомате и убежала
В Петербурге голая рокерша устроила стриптиз-шоу в военкомате и убежала

Ранее Life.ru рассказывал о другой поджигательнице в Липецкой области. Местная студентка перечитала экстремистскую литературу в Сети и сделала несколько коктейлей Молотова, которые планировала использовать для поджога военкомата ночью. Однако что-то пошло не по плану — и она попалась правоохранителям до осуществления задуманного. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы. Кроме того, её направили в психбольницу для прохождения лечения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров