Неизвестный бросил коктейль Молотова в военкомат в Ставрополе

По информации телеграм-канала, 22 апреля около шести часов вечера злоумышленник подошёл к входу в здание военного комиссариата Октябрьского района на улице Дзержинского и швырнул в дверь бутылку с горючим веществом. К счастью, сильного пожара не произошло.

Ранее Life.ru рассказывал о другой поджигательнице в Липецкой области. Местная студентка перечитала экстремистскую литературу в Сети и сделала несколько коктейлей Молотова, которые планировала использовать для поджога военкомата ночью. Однако что-то пошло не по плану — и она попалась правоохранителям до осуществления задуманного. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы. Кроме того, её направили в психбольницу для прохождения лечения.