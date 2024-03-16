В Петербурге голая рокерша устроила стриптиз-шоу в военкомате и убежала

В одном из военкоматов Северной столицы женщина устроила странное выступление. Как передаёт телеграм-канал SHOT, совершенно голая дебоширка забежала в госучреждение, начала танцевать на столе и кричать, что она "панк".

Петербургская панк-рокерша устроила стриптиз в военкомате. Видео © Telegram / SHOT

По данным канала, происшествие случилось в военкомате Красносельского района Санкт-Петербурга. Предполагается, что нарушительница общественного порядка была в состоянии опьянения. В настоящее время её разыскивают сотрудники правоохранительных органов.