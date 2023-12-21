В Волгограде задержана работница детской больницы, которая бросила фейерверк в холл военкомата
SHOT: Женщина бросила фейерверк в холл военкомата в Волгограде
Здание военкомата в Волгограде. Обложка © t.me / SHOT
В Волгограде 41-летняя местная жительница попыталась поджечь здание военного комиссариата, бросив в холл здания зажжённый стреляющий фейерверк. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, сестра-хозяйка местной детской больницы пришла накануне к зданию военкомата, который располагается на улице Социалистической, после чего подожгла 54-зарядный фейерверк, закинула его в помещение и попыталась сбежать.
Пожара не произошло. Фейерверк вынесли из здания инспектор ПДН и казак Всевеликого войска Донского, которые в тот момент охраняли территорию комиссариата. О пострадавших не сообщается.
Позже женщину задержали за попытку поджога. Оказалось, что она находится в декрете. Сейчас с ней работают оперативники, выясняются мотивы женщины. Уголовное дело пока не возбуждено.
Ранее Лайф писал, что в Кузбассе 40-летняя женщина пришла к зданию военкомата в городе Анжеро-Судженске на Прокопьевской улице и метнула в него литровую стеклянную банку с зажигательной смесью. Ёмкость разбилась, но пожара не последовало.