В Волгограде задержана работница детской больницы, которая бросила фейерверк в холл военкомата

В Волгограде 41-летняя местная жительница попыталась поджечь здание военного комиссариата, бросив в холл здания зажжённый стреляющий фейерверк. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, сестра-хозяйка местной детской больницы пришла накануне к зданию военкомата, который располагается на улице Социалистической, после чего подожгла 54-зарядный фейерверк, закинула его в помещение и попыталась сбежать.

Пожара не произошло. Фейерверк вынесли из здания инспектор ПДН и казак Всевеликого войска Донского, которые в тот момент охраняли территорию комиссариата. О пострадавших не сообщается.

Позже женщину задержали за попытку поджога. Оказалось, что она находится в декрете. Сейчас с ней работают оперативники, выясняются мотивы женщины. Уголовное дело пока не возбуждено.