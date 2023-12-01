Женщина отдала кредит мошенникам и чуть не сожгла военкомат в Кузбассе от отчаяния

Уборщица попыталась поджечь военкомат в Кемеровской области с помощью банки с горючей жидкостью. Женщину обманули украинские мошенники, внушившие, что у неë хотят украсть деньги, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, днëм 30 ноября 40-летняя женщина пришла к зданию военкомата в городе Анжеро-Судженске на Прокопьевской улице и метнула в него литровую стеклянную банку с зажигательной смесью. В результате удара об окно первого этажа ëмкость разбилась, но пожара не последовало. Загоревшуюся на асфальте жидкость и подоконник смог быстро потушить охранявший здание полицейский, он же задержал поджигательницу. Ею оказалась уборщица местного сельхозкооператива.

Как оказалось, весь ноябрь женщине названивали в мессенджере неизвестные, которые представлялись сотрудниками Центробанка и говорили, что с еë счёта пытаются украсть деньги. В итоге женщину вынудили взять 700 тысяч в кредит и отправить их на "безопасные" карты, а затем сказали, что для уничтожения мошенников и кредитных документов необходимо поджечь военкомат.

В результате в отношении обманутой украинскими мошенниками возбуждено уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.