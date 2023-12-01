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1 декабря, 04:42

Женщина отдала кредит мошенникам и чуть не сожгла военкомат в Кузбассе от отчаяния

SHOT: Обманутая мошенниками уборщица пыталась сжечь военкомат в Кузбассе

Уборщица попыталась поджечь военкомат в Кемеровской области с помощью банки с горючей жидкостью. Женщину обманули украинские мошенники, внушившие, что у неë хотят украсть деньги, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, днëм 30 ноября 40-летняя женщина пришла к зданию военкомата в городе Анжеро-Судженске на Прокопьевской улице и метнула в него литровую стеклянную банку с зажигательной смесью. В результате удара об окно первого этажа ëмкость разбилась, но пожара не последовало. Загоревшуюся на асфальте жидкость и подоконник смог быстро потушить охранявший здание полицейский, он же задержал поджигательницу. Ею оказалась уборщица местного сельхозкооператива.

Неизвестный поджёг шкаф с архивными документами в администрации села под Курганом

Неизвестный поджёг шкаф с архивными документами в администрации села под Курганом

Как оказалось, весь ноябрь женщине названивали в мессенджере неизвестные, которые представлялись сотрудниками Центробанка и говорили, что с еë счёта пытаются украсть деньги. В итоге женщину вынудили взять 700 тысяч в кредит и отправить их на "безопасные" карты, а затем сказали, что для уничтожения мошенников и кредитных документов необходимо поджечь военкомат.

В результате в отношении обманутой украинскими мошенниками возбуждено уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Лайф рассказывал, как в Дагестане подросток поджёг релейный шкаф, а после во всём признался родителям. С семьёй работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обложка ©

t.me / SHOT

Артур Лапсаков
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