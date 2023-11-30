Неизвестный поджёг шкаф с архивными документами в администрации села под Курганом
Неизвестный поджёг шкаф с архивными документами в администрации сельсовета села Ковриги Курганской области. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, в девятом часу утра злоумышленник пробил замок входной двери администрации и пробрался в один из кабинетов, поджёг шкаф для хранения архивных документов и сбежал с места происшествия.
Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали пожар. Огонь повредил шкаф и напольное покрытие. Никто не пострадал. Проводится проверка, подозреваемого ищут.
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