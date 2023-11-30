Неизвестный поджёг шкаф с архивными документами в администрации села под Курганом

Неизвестный поджёг шкаф с архивными документами в администрации сельсовета села Ковриги Курганской области. Об этом пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, в девятом часу утра злоумышленник пробил замок входной двери администрации и пробрался в один из кабинетов, поджёг шкаф для хранения архивных документов и сбежал с места происшествия.