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30 ноября, 04:37

Неизвестный поджёг шкаф с архивными документами в администрации села под Курганом

Неизвестный поджёг шкаф с архивными документами в администрации сельсовета села Ковриги Курганской области. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, в девятом часу утра злоумышленник пробил замок входной двери администрации и пробрался в один из кабинетов, поджёг шкаф для хранения архивных документов и сбежал с места происшествия.

В Дагестане подросток поджёг релейный шкаф, а после во всём признался родителям

В Дагестане подросток поджёг релейный шкаф, а после во всём признался родителям

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали пожар. Огонь повредил шкаф и напольное покрытие. Никто не пострадал. Проводится проверка, подозреваемого ищут.

А ранее Лайф рассказывал, как в Перми худрук ансамбля поджёг военкомат, чтобы погасить кредиты. Теперь пенсионеру грозит вполне реальный срок.

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"МВД медиа"

Артур Лапсаков
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