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24 ноября, 05:41

Худрук ансамбля в Перми поджёг военкомат, чтобы "погасить" кредиты

SHOT: В Перми художественный руководитель музыкального ансамбля поджёг военкомат

<p>Художественный руководитель музыкального ансамбля, который по схеме мошенников хотел поджечь военкомат в Перми. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/59668" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Художественный руководитель музыкального ансамбля, который по схеме мошенников хотел поджечь военкомат в Перми. Обложка © t.me / SHOT

В Перми художественный руководитель музыкального ансамбля поджёг местный военкомат бутылкой из-под пива. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 82-летний руководитель ансамбля народного пения в местном ДК совершил диверсию накануне. Он подошёл к зданию комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов и кинул бутылку с зажигательной смесью. "Снаряд" отскочил от двери здания и упал в снег, а поджигателя задержали.

Как позже выяснилось, пенсионер стал очередной жертвой мошенников. Причём использовали злоумышленники довольно популярную схему: позвонили с неизвестного номера и представились "следователем Таганского ОВД". Лжеправоохранители сообщили, что на культурного деятеля оформили два огромных кредита — на сумму 350 тысяч и полтора миллиона рублей — и предложили выход. Чтобы "списать" ненастоящий долг, худрук должен был выполнять их инструкции. Теперь ему грозит вполне реальный срок.

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Ранее Лайф рассказывал историю пенсионерки из Подольска, которая также попала в "оборот". Женщина приехала на "спецоперацию" к военкомату с молотком для отбивания мяса и двумя бутылками бензина. Как позже рассказала сама горе-диверсантка, так она пыталась спасти своё жильё, которое якобы хотели отобрать мошенники.

Николь Вербер
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