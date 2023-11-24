Худрук ансамбля в Перми поджёг военкомат, чтобы "погасить" кредиты

В Перми художественный руководитель музыкального ансамбля поджёг местный военкомат бутылкой из-под пива. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 82-летний руководитель ансамбля народного пения в местном ДК совершил диверсию накануне. Он подошёл к зданию комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов и кинул бутылку с зажигательной смесью. "Снаряд" отскочил от двери здания и упал в снег, а поджигателя задержали.

Как позже выяснилось, пенсионер стал очередной жертвой мошенников. Причём использовали злоумышленники довольно популярную схему: позвонили с неизвестного номера и представились "следователем Таганского ОВД". Лжеправоохранители сообщили, что на культурного деятеля оформили два огромных кредита — на сумму 350 тысяч и полтора миллиона рублей — и предложили выход. Чтобы "списать" ненастоящий долг, худрук должен был выполнять их инструкции. Теперь ему грозит вполне реальный срок.