Стрелявшего в военкомате Усть-Илимска приговорили к 19 годам лишения свободы

1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы Руслана Зинина, устроившего стрельбу в военкомате Усть-Илимска в сентябре 2022 года. 25-летнего водителя лесовоза признали виновным по статьям о теракте, хранении и переделке оружия. На дерзкое преступление он решился после того, как его брат попал под частичную мобилизацию и получил повестку.

"Фигурант в целях срыва призывных мероприятий в отношении своего родственника, находясь в помещении актового зала военного комиссариата в городе Усть-Илимске, из обреза одноствольного ружья произвёл три прицельных выстрела в военного комиссара, причинив последнему телесные повреждения в виде множественных огнестрельных ранений", — информирует пресс-служба Следственного комитета по Иркутской области.

Чтобы скрыть следы преступления, Зинин разлил горючую жидкость на полу актового зала, где истекал кровью военком, и поджег её. Раненый чудом выжил, но долгое время провёл в больнице.