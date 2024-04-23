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Задержан поджигатель военкомата в Ставрополье

Глава Ставрополья Владимиров сообщил о задержании поджигателя военкомата

23 апреля, 19:25
Задержан поджигатель военкомата в Ставрополье. Обложка © freepik

Задержан поджигатель военкомата в Ставрополье. Обложка © freepik

Глава Ставрополья Владимир Владимиров попросил граждан проявить бдительность и не вестись на преступные призывы аферистов. Чиновник подчеркнул, что мужчина, пытавшийся поджечь местный военкомат, действовал по указке мошенников.

"В обстоятельствах разберутся компетентные органы. Они расставят все точки. Но эта история — ещё одно предупреждение всем нам. Будьте бдительны, не позволяйте себя обмануть", — сообщил Владимиров в телеграм-канале.

Он рассказал, что диверсант уже задержан, ему грозит срок за попытку поджога военкомата. По словам губернатора, в деле не обошлось "без украинских спецслужб". На допросе задержанный признался, что у него есть кредиты — и телефонные аферисты пообещали помочь со списанием долгов, также его запугали угрозами о том, что его сбережения якобы могут "сгореть". Сейчас полиция продолжает следственные действия в отношении подозреваемого.

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Напомним, в Ставрополье мужчина бросил коктейль Молотова в здание местного военкомата. Возгорание удалось оперативно потушить, здание не получило повреждений. Полиция объявила диверсанта в розыск.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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