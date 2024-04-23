Задержан поджигатель военкомата в Ставрополье

"В обстоятельствах разберутся компетентные органы. Они расставят все точки. Но эта история — ещё одно предупреждение всем нам. Будьте бдительны, не позволяйте себя обмануть", — сообщил Владимиров в телеграм-канале.

Он рассказал, что диверсант уже задержан, ему грозит срок за попытку поджога военкомата. По словам губернатора, в деле не обошлось "без украинских спецслужб". На допросе задержанный признался, что у него есть кредиты — и телефонные аферисты пообещали помочь со списанием долгов, также его запугали угрозами о том, что его сбережения якобы могут "сгореть". Сейчас полиция продолжает следственные действия в отношении подозреваемого.