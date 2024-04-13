Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 14:58

"Закидывает "молотов" в окно": Очевидцы сняли на видео взрывы у обладминистрации во Владимире

Очевидцы сняли на видео взрывы у областной администрации во Владимире

Во Владимире очевидцы записали на видео взрывы у областной администрации на Октябрьском проспекте. Как пишет SHOT, сдетонировали брошенные в здание баллончики. Предварительно, поджигателю заплатили за эту "акцию" украинские кураторы.

Моменты взрывов у здания обладминистрации во Владимире. Видео © Telegram / SHOT

На опубликованных телеграм-каналом кадрах видно, как неизвестный в капюшоне метнул несколько баллонов с легковоспламеняющейся смесью в здание и резко принялся бежать с места, пытаясь скрыться. По пути он также кидал баллончики в машины. Однако злоумышленника оперативно задержали. Мотивы его действий пока не ясны.

Как ранее писал Life.ru, неизвестный попытался поджечь здание областной администрации во Владимире. Однако у него ничего не вышло. При этом один из баллонов с зажигательной смесью попал в стоящее рядом со зданием авто. Оно, предварительно, принадлежит начальнику управления профилактики коррупционных правонарушений администрации губернатора Инне Дыровой. Сейчас возгорание уже потушено.

Москвича шантажом заставили закидать коктейлями Молотова дом генконструктора КБМ
Москвича шантажом заставили закидать коктейлями Молотова дом генконструктора КБМ
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Владимирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров