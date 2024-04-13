"Закидывает "молотов" в окно": Очевидцы сняли на видео взрывы у обладминистрации во Владимире
Очевидцы сняли на видео взрывы у областной администрации во Владимире
Во Владимире очевидцы записали на видео взрывы у областной администрации на Октябрьском проспекте. Как пишет SHOT, сдетонировали брошенные в здание баллончики. Предварительно, поджигателю заплатили за эту "акцию" украинские кураторы.
Моменты взрывов у здания обладминистрации во Владимире. Видео © Telegram / SHOT
На опубликованных телеграм-каналом кадрах видно, как неизвестный в капюшоне метнул несколько баллонов с легковоспламеняющейся смесью в здание и резко принялся бежать с места, пытаясь скрыться. По пути он также кидал баллончики в машины. Однако злоумышленника оперативно задержали. Мотивы его действий пока не ясны.
Как ранее писал Life.ru, неизвестный попытался поджечь здание областной администрации во Владимире. Однако у него ничего не вышло. При этом один из баллонов с зажигательной смесью попал в стоящее рядом со зданием авто. Оно, предварительно, принадлежит начальнику управления профилактики коррупционных правонарушений администрации губернатора Инне Дыровой. Сейчас возгорание уже потушено.
Кадр из видео Telegram / SHOT