"Закидывает "молотов" в окно": Очевидцы сняли на видео взрывы у обладминистрации во Владимире

Во Владимире очевидцы записали на видео взрывы у областной администрации на Октябрьском проспекте. Как пишет SHOT, сдетонировали брошенные в здание баллончики. Предварительно, поджигателю заплатили за эту "акцию" украинские кураторы.

Моменты взрывов у здания обладминистрации во Владимире. Видео © Telegram / SHOT

На опубликованных телеграм-каналом кадрах видно, как неизвестный в капюшоне метнул несколько баллонов с легковоспламеняющейся смесью в здание и резко принялся бежать с места, пытаясь скрыться. По пути он также кидал баллончики в машины. Однако злоумышленника оперативно задержали. Мотивы его действий пока не ясны.