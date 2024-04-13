Во Владимире неизвестный бросил коктейли Молотова в здание обладминистрации и припаркованную машину

Во Владимире неизвестный бросил, предварительно, два коктейля Молотова в здание областной администрации на Октябрьском проспекте. Об этом сообщает SHOT.

Кадры с места, где неизвестный поджёг автомобиль у здания обладминистрации. Видео © Telegram / Mash

По некоторым данным, одна из бутылок с зажигательной смесью попала в стоящее рядом со зданием авто. Машину уже потушили. На место происшествия съезжаются экстренные службы. О пострадавших не сообщается. Злоумышленника оперативно задержали. Здание обладминистрации серьёзно не повреждено.