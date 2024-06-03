Против поджигателя храма в Тюмени завели два уголовных дела

В Тюмени завели два уголовных дела против мужчины, который закидал коктейлями Молотова православный храм имени Димитрия Донского: одно — по статье о вандализме, другое — за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.

"Выявлена видеозапись, на которой неизвестный мужчина бросает в здание храма воспламеняющуюся жидкость. После поджога мужчина скрылся на велосипеде, однако был установлен сотрудниками правоохранительных органов. Следственными органами возбуждено два уголовных дела, предусмотренных ст. 214 УК РФ (вандализм), 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)", — пояснили в СУ СК по Тюменской области.

К счастью, возгорание ликвидировали оперативно, никто не пострадал. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Личность поджигателя установлена, правоохранители делают всё, чтобы его задержать. Пострадавший храм-часовня Димитрия Донского находится в статусе воинского, в нём каждый день совершается молитва о защите Отечества, совершается поминовение тюменцев, которые погибли при исполнении воинского долга.