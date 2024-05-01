В Варшаве неизвестные бросили коктейль Молотова в синагогу, сообщил посол Израиля в республике Яков Ливне. Он призвал к отсутствию терпимости в отношении подобных актов антисемитизма.

"Виновные должны быть найдены и наказаны", — добавил дипломат.

На фото — последствия атаки. Видно, что здание не получило существенных повреждений. Нападение уже осудили президент Польши Анджей Дуда и Посольство США.

Последствия атаки на синагогу в Польше. Обложка © X / Amb. Yacov Livne