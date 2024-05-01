Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 12:47

"Сегодня танки — завтра дети": В центре Варшавы проходит "Марш мира" против военной помощи Украине

В Варшаве проходит "Марш мира" против вовлечения Польши в конфликт на Украине

В Варшаве проходит "Марш мира" против вовлечения Польши в конфликт на Украине. Обложка © X (Twitter) / Natix8Poland

В Варшаве проходит "Марш мира" против вовлечения Польши в конфликт на Украине. Обложка © X (Twitter) / Natix8Poland

Сотни жителей Варшавы в среду, 1 мая, вышли в центр города на антивоенное шествие "Марш мира". Митингующие выступают против вовлечения Польши в боевые действия на Украине и требуют перестать поставлять Киеву вооружение.

В Варшаве проходит "Марш мира" против вовлечения Польши в конфликт на Украине. Видео © X (Twitter) / Natix8Poland

Демонстранты с транспарантами собрались у креста Траугутта, а затем направились в сторону памятника юному повстанцу в Старом городе. Манифестанты подчёркивают, что не хотят быть "пушечным мясом", а помощь Незалежной, по их мнению, является бессмысленной.

"Это не наша война. Сегодня наши танки — завтра наши дети. Стоп американизации Польши", — скандируют участники акции.

"Братская" Польша заявила о готовности выдавать Киеву "ухилянтов"
"Братская" Польша заявила о готовности выдавать Киеву "ухилянтов"

В апреле президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не может передать Киеву системы ПВО Patriot. Сейчас в стране развёрнуты американские комплексы, которые, по словам польского лидера, нужны из-за того, что Варшава якобы постоянно находится под угрозой "потенциального нападения" РФ.

Никита Осипов
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров