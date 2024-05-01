"Сегодня танки — завтра дети": В центре Варшавы проходит "Марш мира" против военной помощи Украине

Сотни жителей Варшавы в среду, 1 мая, вышли в центр города на антивоенное шествие "Марш мира". Митингующие выступают против вовлечения Польши в боевые действия на Украине и требуют перестать поставлять Киеву вооружение.

В Варшаве проходит "Марш мира" против вовлечения Польши в конфликт на Украине. Видео © X (Twitter) / Natix8Poland

Демонстранты с транспарантами собрались у креста Траугутта, а затем направились в сторону памятника юному повстанцу в Старом городе. Манифестанты подчёркивают, что не хотят быть "пушечным мясом", а помощь Незалежной, по их мнению, является бессмысленной.

"Это не наша война. Сегодня наши танки — завтра наши дети. Стоп американизации Польши", — скандируют участники акции.