Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 08:15

"Братская" Польша заявила о готовности выдавать Киеву "ухилянтов"

Глава Минобороны Польши заявил о готовности выдавать военнообязанных украинцев

В Польше глава Министерства обороны заявил о готовности помочь Украине в выдаче военнообязанных. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Польше глава Министерства обороны заявил о готовности помочь Украине в выдаче военнообязанных. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова помогать Киеву в поисках военнообязанных украинцев, которые находятся на польской территории. По его словам, форма поддержки в данном вопросе зависит от украинской стороны.

"Польша давно предложила украинской стороне помочь в выявлении тех, кто находится на военной службе и должен отправиться в Украину", — сказал глава ведомства в интервью телеканалу Polsat News.

Косиняк-Камыш прокомментировал решение украинского МИД о запрете оказывать консульские услуги военнообязанным в одном из паспортных центров Варшавы, заявив, что Киев делает всё для обеспечения фронта солдатами.

Ихтиандр хочет в Молдавию: Появилось уморительное видео погони за украинцем-уклонистом на надувном матрасе
Ихтиандр хочет в Молдавию: Появилось уморительное видео погони за украинцем-уклонистом на надувном матрасе

Напомним, ранее МИД Украины запретил мужчинам призывного возраста, уехавшим за границу, пользоваться консульскими услугами за рубежом. Теперь для получения документов им нужно возвращаться на родину, а уже готовые паспорта и права гражданам отказываются выдавать. Исключение сделали для одной услуги — оформления въезда на Украину. Из-за этого сотни украинцев уже несколько дней блокируют работу паспортного сервиса в Варшаве, который отказал им в обслуживании, сославшись на скандальное распоряжение киевских властей.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров