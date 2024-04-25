"Братская" Польша заявила о готовности выдавать Киеву "ухилянтов"

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова помогать Киеву в поисках военнообязанных украинцев, которые находятся на польской территории. По его словам, форма поддержки в данном вопросе зависит от украинской стороны.

"Польша давно предложила украинской стороне помочь в выявлении тех, кто находится на военной службе и должен отправиться в Украину", — сказал глава ведомства в интервью телеканалу Polsat News.

Косиняк-Камыш прокомментировал решение украинского МИД о запрете оказывать консульские услуги военнообязанным в одном из паспортных центров Варшавы, заявив, что Киев делает всё для обеспечения фронта солдатами.