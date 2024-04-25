"Братская" Польша заявила о готовности выдавать Киеву "ухилянтов"
Глава Минобороны Польши заявил о готовности выдавать военнообязанных украинцев
В Польше глава Министерства обороны заявил о готовности помочь Украине в выдаче военнообязанных. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова помогать Киеву в поисках военнообязанных украинцев, которые находятся на польской территории. По его словам, форма поддержки в данном вопросе зависит от украинской стороны.
"Польша давно предложила украинской стороне помочь в выявлении тех, кто находится на военной службе и должен отправиться в Украину", — сказал глава ведомства в интервью телеканалу Polsat News.
Косиняк-Камыш прокомментировал решение украинского МИД о запрете оказывать консульские услуги военнообязанным в одном из паспортных центров Варшавы, заявив, что Киев делает всё для обеспечения фронта солдатами.
Напомним, ранее МИД Украины запретил мужчинам призывного возраста, уехавшим за границу, пользоваться консульскими услугами за рубежом. Теперь для получения документов им нужно возвращаться на родину, а уже готовые паспорта и права гражданам отказываются выдавать. Исключение сделали для одной услуги — оформления въезда на Украину. Из-за этого сотни украинцев уже несколько дней блокируют работу паспортного сервиса в Варшаве, который отказал им в обслуживании, сославшись на скандальное распоряжение киевских властей.