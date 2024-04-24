300 украинских "ухилянтов" устроили Майдан в паспортном центре Варшавы

Не менее трёхсот украинских мужчин заблокировали работу паспортного сервиса в Варшаве, который отказал им в обслуживании, сославшись на скандальное распоряжение киевских властей. Они, напомним, постановили не оказывать консульские услуги всем гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет за исключением одной — оформления въезда на Украину. Таким образом власти провернули трюк, который в украинских СМИ назвала "войной с ухилянтами", то есть "с уклонистами". ВСУ рассчитывает пополнить мобилизационный резерв за счёт покинувших Украину граждан, которых они поставили перед нелёгким выбором: либо проживать за рубежом с истёкшими документами фактически как нелегал, что преследуется по закону во всех странах Европы, либо вернуться на родину и поехать на фронт.

Сотни украинцев штурмуют паспортный центр Варшавы из-за отказа в консульских услугах. Видео © Telegram / Политика Страны

По словам очевидцев, сегодня паспортный сервис в Варшаве наводнили украинцы, которым не отдают даже уже готовые паспорта, ссылаясь на "техническую ошибку", при этом для женщин и детей, с их слов, "всё работает". Сотрудники учреждения вызвали на место полицию, но правоохранители, приняв заявление, лишь развели руками — разгонять толпу силой никто не стал.

В Сети между тем среди украинцев множатся призывы помогать соотечественникам со штурмом паспортной службы.

"Они очень просят о помощи, подносите еду и медикаменты. Все мужчины говорят, что готовы стоять, сколько потребуется до выдачи паспортов", - говорится в одном из сообщений.