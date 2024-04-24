Ихтиандр хочет в Молдавию: Появилось уморительное видео погони за украинцем-уклонистом на надувном матрасе

На Украине задержали уклониста, который пытался на надувном матрасе уплыть в Молдавию. Уморительное видео погони за "ихтиандром" публикует Государственная пограничная служба Незалежной.

Погоня украинских пограничников за уклонистом на надувном матрасе. Видео © Государственная пограничная служба Украины

Мужчина настолько был полон решимости сбежать за лучшей жизнью к соседям, что его не испугали ни быстрое течение, ни разлив Днестра. Ради путешествия он выложил немалую сумму. Организаторов своего одиночного "речного круиза" он нашёл в мессенджере. Те снабдили его полезными знаниями и пустили в плавание, правда, недолгое.

"За рекомендации по использованию матраса и того, куда положить телефон и сменную одежду, было запрошено 4 тысячи евро. Половину средств мужчина уже оплатил авансом", — рассказали украинские пограничники.