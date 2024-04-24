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24 апреля, 14:40

Ихтиандр хочет в Молдавию: Появилось уморительное видео погони за украинцем-уклонистом на надувном матрасе

На Украине задержали уклониста, который плыл в Молдавию на надувном матрасе

На Украине задержали уклониста, который пытался на надувном матрасе уплыть в Молдавию. Уморительное видео погони за "ихтиандром" публикует Государственная пограничная служба Незалежной.

Погоня украинских пограничников за уклонистом на надувном матрасе. Видео © Государственная пограничная служба Украины

Мужчина настолько был полон решимости сбежать за лучшей жизнью к соседям, что его не испугали ни быстрое течение, ни разлив Днестра. Ради путешествия он выложил немалую сумму. Организаторов своего одиночного "речного круиза" он нашёл в мессенджере. Те снабдили его полезными знаниями и пустили в плавание, правда, недолгое.

"За рекомендации по использованию матраса и того, куда положить телефон и сменную одежду, было запрошено 4 тысячи евро. Половину средств мужчина уже оплатил авансом", — рассказали украинские пограничники.

Судя по видео, шансов у смельчака было не слишком много — за надувным матрасом блюстители границ погнались на моторной лодке. Несмотря на отчаянные гребки руками, мужчину догнали и вернули на родину, а ещё одарили административным протоколом.

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Ранее Life.ru писал, что украинец во время бегства от мобилизации утонул в реке Тисе. 33-летний житель Харькова в итоге попал в Румынию, но уже после гибели. По данным погранслужбы, ежедневно с территории Украины по поддельным документам пытаются сбежать до 10 уклонистов.

Обложка ©

Государственная пограничная служба Украины

Андрей Бражников
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