Радары засекли прорыв мекающей "украинской ДРГ" в Польшу
Стаду "овец-рецидивистов" удалось незаконно пересечь польско-украинскую границу
Стадо овец подняло по тревоге солдат Бещадского отдела Пограничной службы Польши сегодня ночью. Животные незаконно пересекли границу со стороны Украины в районе КПП Корчова-Краковец. Об этом сообщили военные, опубликовав видео с мекающей "украинской ДРГ".
Стаду овец удалось незаконно пересечь польско-украинскую границу. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Straż Graniczna
Ночью радары засекли приближение фигур к линии границы, а после её пересечения нелегалы начали спокойно пастись, но уже на территории Польши. По словам пограничников, это стадо "рецидивистов", потому что подобный случай был две недели назад.
Ранее Life.ru писал, что воздушный шар с контрабандными сигаретами рухнул на границе Польши и Белоруссии. По полученным данным, к воздушному шару было прикреплено 20 коробок с сигаретами. Находку изъяла пограничная служба.
Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Straż Graniczna