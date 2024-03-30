Радары засекли прорыв мекающей "украинской ДРГ" в Польшу

Стадо овец подняло по тревоге солдат Бещадского отдела Пограничной службы Польши сегодня ночью. Животные незаконно пересекли границу со стороны Украины в районе КПП Корчова-Краковец. Об этом сообщили военные, опубликовав видео с мекающей "украинской ДРГ".

Стаду овец удалось незаконно пересечь польско-украинскую границу. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Straż Graniczna

Ночью радары засекли приближение фигур к линии границы, а после её пересечения нелегалы начали спокойно пастись, но уже на территории Польши. По словам пограничников, это стадо "рецидивистов", потому что подобный случай был две недели назад.