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15 декабря, 12:20

В Польше прилюдно сожгли флаг Израиля и опрокинули ханукальную менору

<p>В Польше прилюдно сожгли флаг Израиля и опрокинули ханукальную менору. Обложка © X (ранее Twitter) / <a href="https://twitter.com/SutrykJacek" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jacek Sutryk</a></p>

В Польше прилюдно сожгли флаг Израиля и опрокинули ханукальную менору. Обложка © X (ранее Twitter) / Jacek Sutryk

В польском Вроцлаве пятеро неизвестных в масках совершили акт вандализма. Как сообщил в социальной сети X (ранее Twitter) мэр города Яцек Сутрик, они сорвали и подожгли флаг Израиля, после чего опрокинули ханукальную менору.

"Заявляю изо всех сил и ещё раз: во Вроцлаве нет места любому расизму, ксенофобии, антисемитизму или другому дикому и хулиганскому поведению. Мы осуждаем такое отношение уже много лет", — отметил он.

Городской глава добавил, что власти Вроцлава и полиция уже разыскивают виновников.

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Напомним, это уже не первый случай проявления антисемитизма в Польше за последние дни. Недавно правый депутат Гжегож Браун прямо в здании парламента затушил менору с ханукальными свечами огнетушителем. Его отстранили от заседания.

Матвей Константинов
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