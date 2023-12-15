В Польше прилюдно сожгли флаг Израиля и опрокинули ханукальную менору

В польском Вроцлаве пятеро неизвестных в масках совершили акт вандализма. Как сообщил в социальной сети X (ранее Twitter) мэр города Яцек Сутрик, они сорвали и подожгли флаг Израиля, после чего опрокинули ханукальную менору.

"Заявляю изо всех сил и ещё раз: во Вроцлаве нет места любому расизму, ксенофобии, антисемитизму или другому дикому и хулиганскому поведению. Мы осуждаем такое отношение уже много лет", — отметил он.

Городской глава добавил, что власти Вроцлава и полиция уже разыскивают виновников.