В Польше прилюдно сожгли флаг Израиля и опрокинули ханукальную менору
В Польше прилюдно сожгли флаг Израиля и опрокинули ханукальную менору. Обложка © X (ранее Twitter) / Jacek Sutryk
В польском Вроцлаве пятеро неизвестных в масках совершили акт вандализма. Как сообщил в социальной сети X (ранее Twitter) мэр города Яцек Сутрик, они сорвали и подожгли флаг Израиля, после чего опрокинули ханукальную менору.
"Заявляю изо всех сил и ещё раз: во Вроцлаве нет места любому расизму, ксенофобии, антисемитизму или другому дикому и хулиганскому поведению. Мы осуждаем такое отношение уже много лет", — отметил он.
Городской глава добавил, что власти Вроцлава и полиция уже разыскивают виновников.
Напомним, это уже не первый случай проявления антисемитизма в Польше за последние дни. Недавно правый депутат Гжегож Браун прямо в здании парламента затушил менору с ханукальными свечами огнетушителем. Его отстранили от заседания.