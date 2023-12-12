Потушил менору и задымил коллег: Депутат с огнетушителем "украл" Хануку в Сейме Польши

Польский правый депутат Гжегож Браун в здании парламента затушил менору с ханукальными свечами огнетушителем, сообщила Gazeta Wyborcza. В издании рассказали, что так политик решил прервать Хануку в Сейме, после инцидента охрана эвакуировала людей из здания.

Гжегож Браун в здании парламента затушил ханукальные свечи огнетушителем. Видео © X / Polish Connection

Маршал (спикер) польского Сейма Шимон Холовня отстранил Брауна от заседания и попросил уйти его из парламента. Он также заявил, что подаст заявление в прокуратуру за нарушение еврейского религиозного обряда.