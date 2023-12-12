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12 декабря, 18:11

Потушил менору и задымил коллег: Депутат с огнетушителем "украл" Хануку в Сейме Польши

Депутат потушил огнетушителем ханукальные свечи в здании Сейма Польши

Польский правый депутат Гжегож Браун в здании парламента затушил менору с ханукальными свечами огнетушителем, сообщила Gazeta Wyborcza. В издании рассказали, что так политик решил прервать Хануку в Сейме, после инцидента охрана эвакуировала людей из здания.

Гжегож Браун в здании парламента затушил ханукальные свечи огнетушителем. Видео © X / Polish Connection

Маршал (спикер) польского Сейма Шимон Холовня отстранил Брауна от заседания и попросил уйти его из парламента. Он также заявил, что подаст заявление в прокуратуру за нарушение еврейского религиозного обряда.

"Это грубость, агрессия и глупость. Ничего подобного здесь не происходило уже давно. И это никогда больше не повторится", сказал маршал.

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А ранее певец Эдуард Шарлот в ходе допроса признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, а также раскаялся в содеянном. Эпопея со скандальным артистом началась летом, когда он сделал ряд провокационных заявлений, сжёг паспорт России и заявил, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев. 22 ноября артист прилетел в Санкт-Петербург, где сразу был задержан.

Обложка ©

X / Polish Connection

Александра Мышляева
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