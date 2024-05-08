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8 мая, 06:21

Пьяный житель Москвы поджёг женщину во время свидания

Пьяный москвич поджёг девушку на свидании. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Пьяный москвич поджёг девушку на свидании. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Пьяный житель столицы поджёг женщину прямо во время свидания. Он облил ей грудь горючим в самый разгар романтического вечера, сообщает SHOT.

По его данным, к мужчине по имени Григорий в его квартиру в Кунцеве приехала эффектная блондинка. Москвич накрыл стол, не забыл и про крепкие алкогольные напитки. Изначально всё было в порядке, парочка мило болтала, но позже что-то пошло не по плану. Мужчина надеялся на продолжение вечера, но, как оказалось, "они не сходятся характерами". Подвыпившему ухажёру не понравились рассуждения дамы о жизни, и он решил её сжечь.

В разгар конфликта раздосадованный кавалер схватил бутылку спирта, выплеснул содержимое на грудь гостьи и поджёг, пока она не успела сообразить, что произошло. Напуганная женщина пыталась сбить пламя руками. Теперь у пострадавшей ожоги груди и правой руки третьей степени. Когда женщина немного пришла в себя, она тут же заявила на мужчину в полицию. На данный момент проводится проверка.

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Часто подобных ситуаций можно избежать, если заранее понимать намерения собеседника. Ранее Life.ru рассказывал о пяти вещах, которые расскажут о кавалере на первом свидании больше, чем слова.

Мирон Сидоров
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