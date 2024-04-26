5 вещей, которые расскажут о кавалере на первом свидании больше, чем слова

Отношения начинаются с первого впечатления. Поэтому важно обращать внимание на поведение мужчины с вами и окружающим миром. В частности, на первом свидании. Особенности, которых сам кавалер может и не замечать, дадут большое представление о его характере, ценностях, уважении к женщинам и т.д. Это поможет понять, насколько мужчина подходит вам как партнёр. И вот на что надо обратить внимание.

1. Внешний вид мужчины

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Как бы там ни говорили, но мы встречаем по одёжке. Поэтому внешний вид человека очень важен для понимания того, сложатся ли у вас с ним отношения. "И речь даже не о том стиле, который он выбрал для свидания, хотя и это тоже важно", — рассказывает для Life.ru семейный психолог Ольга Романив. Эксперт продолжает, говоря, что не менее познавательно будет приглядеться и к его обуви: почищены ли ботинки, вымыты ли кроссовки. Также уделить внимание ногтям.

2. Чувство юмора

Умение вовремя пошутить или посмеяться — очень важное качество, которое просто необходимо в семейной жизни. Это не значит, что ваш избранник должен каждую секунду сыпать шутками, но понимать и считывать какие-то общие темы обязан.

Можно смело рассказать свой любимый анекдот или шутку и последить за реакцией нового знакомого. Если не смеётся, смело отказывайтесь от этих отношений. Ольга Романив Семейный психолог

3. Умение слушать

Если ваш новый визави говорит о себе без остановки и не готов к тому, чтобы наконец выслушать вас, это тоже очень тревожный звоночек. В случае когда вы видите, что человека интересует только он сам, задумайтесь, а как будет выглядеть общение с ним дальше.

4. Общение с обслуживающим персоналом

Обычно первая встреча проходит где-нибудь в кафе или ресторане. Приглядитесь, как ваш новый знакомый общается с обслуживающим персоналом. Поверьте, это тоже многое говорит о человеке. Если чувствуете в его интонациях нотки пренебрежения или превосходства, стоит задуматься, насколько вам нужны эти отношения. Также посмотрите, оставит ли ваш новый знакомый чаевые официанту. И если да, то в каком количестве.

Слишком мало — говорит о его прижимистости. Слишком много — либо он пытается выглядеть чересчур правильно, что тоже тревожный знак, либо он просто транжира. Ольга Романив Семейный психолог

5. Ваше сердце говорит "нет"

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