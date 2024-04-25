Россиянам назвали книги, которые увлекательно и весело читать всей семьёй

Чтение книг всей семьёй может быть очень увлекательным и весёлым занятием для всех её членов независимо от возраста. Что такое практика семейного чтения, рассказала заместитель директора по международной и общественной деятельности в Российской государственной библиотеке Анна Делианиди.

По её словам, здесь многое зависит от родителей. Потому что уговорить, договориться на какой-то компромисс с детьми можно, если взрослые будут к этому открыты.

"Для самых маленьких, для развития их мышления и выдумались прекрасные виммельбухи, да, по сути своей, некоторый комикс без надписей, когда, перелистывая страницу, вы попадаете из одного места города в другое место города либо из одного времени года в другое и придумываете про это историю", — пояснила эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".

Особенно такое чтение интересно, если за столом разновозрастные дети. Пока самый маленький ищет, например, попугая, те, кто постарше, уже придумывают свой детектив по ходу движения. А родители придумывают что-то своё. Если говорить про литературу школьного периода, то её тоже можно читать вместе и потом обсуждать, объясняет Делианиди.

"А ещё какие-то словечки и фразы из рассказа или повести делать некоторым кодом, который только для вашей семьи понятен и который вы используете, переглядываетесь и хихикаете. Это вообще супер. Это очень сплочает, очень", — заключила Делианиди.