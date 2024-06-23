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23 июня, 16:09

Момент стрельбы по полицейским в Дербенте попал на видео

SHOT публикует видео со стрельбой, которую неизвестные открыли в дагестанском Дербенте.

"Вот такое творится! Двоих "завалили". Здесь идёт кошмар!" — эмоциально говорит автор видео, не стесняясь в выражениях.

Момент стрельбы по полицейским в Дербенте. Видео © SHOT

Напомним, сообщалось о том, что неизвестные открыли стрельбу в Дагестане. Сотрудник полиции погиб при обстреле синагоги и церкви в Дербенте. Правоохранители ищут автомобиль Volkswagen Polo белого цвета с госномером 921. Нападавшие, скрываясь, подожгли православную церковь и синагогу.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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